奥迪正在系统地继续发展其全电动汽车，对其高级 e-tron 入门车型进行全面更新。在 2024 车型年中，Q4 50 e-tron 更名为 Q4 55 e-tron，并进一步融入了动感奥迪 DNA – 提供新修改的悬架和转向调校、增加的续航里程以及更锐利的外观，可选 21 英寸车轮。优化的底盘性能和更高功率的充电功能旨在支持向电气化的无缝过渡，使其成为寻找称职的日常驾驶员的买家更具吸引力的选择。

所有 2024 款奥迪 Q4 55 e-tron车型均配备 82 kWh（总）电池，可提供 77 kWh 的净能量。奥迪工程师优化了电池化学成分，提高了直流快速充电能力，在正常条件下，大约 28 分钟即可将电量从 10% 补充到 80%。Q4 55 e-tron quattro 现在的最大直流充电功率为 175 kW，高于 Q4 50 e-tron 的 150 kW。

e-tron 的路线规划器还优先考虑公共直流快速充电设施，并对电池进行热预处理，以确保在车站连接后尽快充电。奥迪 Q4 55 e-tron 还首次配备了后调节功能，如果行驶或充电后电池超过规定的温度阈值，车辆的热管理系统就会对电池进行冷却。

奥迪为更新后的 Q4 55 e-tron 注入了真正的性能，它不仅受益于卓越的动力输出和改善的乘坐舒适性，而且还增加了行驶里程。2024 年 Q4 55 e-tron 的 EPA 估计续航里程为 258 英里，比 2024 年 Q4 50 e-tron SUV 多行驶了 22 英里。2024 款奥迪 Q4 e-tron 55 还在后轴上配备了更新的永磁同步 (PSM) 电动机，以实现更高的效率和更大的功率。

2024 款奥迪 Q4 55 e-tron 和 Q4 Sportback 55 e-tron 现在的 ASM/PSM (F/R) 电机最大输出功率为 335 马力，与 2024 款 Q4 50 e-tron 和 2024 款 Q4 50 e-tron 相比增加了 40 马力。 2024 年 Q4 Sportback 50 e-tron。通过其标准 quattro 全轮驱动系统，额外的动力在 0-60 英里每小时的冲刺中降低了近一秒（5.0 比 5.8）。

新型后电机还采用优化的热管理来提高效率。由于变速器中齿轮的几何形状和布置，以及用于运输和分配油的特殊形状的部件，动力系统中的温度保持稳定。冷却回路又确保油温受控。定子外部的水冷套有助于提高热管理能力。

为了与奥迪品牌的 DNA 保持一致，悬架的新调校改善了平衡性，从而实现更高的舒适性、动态驾驶和稳定性。转向特性和悬架调校专门针对该场合进行了调整，从而实现了和谐的阻尼、改进的转向响应和更严格的负载控制。

新的悬架和转向调节提供了奥迪闻名的更平衡、更直接的驾驶体验。奥迪 Q4 55 e-tron 对转向变化的响应更加迅速，从而实现更高的运动性和敏捷性。此外，它现在还提供新的 21 英寸车轮套件，采用前 235/45 R21 和后 255/40 R21 全天候轮胎，外观更加运动。