2014年9月，电动方程式历史上的第一场比赛在北京的街道上举行。从那时起，经历了不停更迭，现在推出的GEN3赛车是电动方程式有史以来最快、最轻、动力最强大、最高效的赛车。这款新一代赛车的动力增加了75%，最高时速比之前的车型快了95公里/小时。

在阔别四个赛季之后，22名车手将齐聚上海国际赛车场，进行激烈的角逐。首届FE上海站将在特殊赛道设置下进行，这也是上赛场首次使用这种赛道布局，更接近FE电动方程式近似封闭式的街道赛。从发车开始，所有车手将在第一个环形弯道轮对轮进弯，然后进入由第2到第4弯组成的逐渐收紧的组合弯。接下来车手们在一段加速后进入6号弯，接着是一段对节奏掌握要求很高的高速弯，直到最后一个二连发卡弯完成长达三公里的赛道。

“今年5月，FE电动方程式赛事将首次在上海举行比赛，对此我们感到十分荣幸，”FE电动方程式首席执行官杰夫•多兹（Jeff Dodds）表示：”当我们庆祝完成这项全电动赛车运动的第一个十年的同时，中国在电动汽车创新方面的领先地位、以及热情的体育迷群，都使得上海成为完美的举办地。我们非常期待向上海的车迷们展示这个令人激动的电动方程式世界，这项赛事在大多数比赛中最高时速可达320公里/小时，每场有超过100次超车。”

在赛道之外，安联车迷村（Allianz）一定会让所有家庭和车迷度过美妙的一天。作为每场FE电动方程式锦标赛的核心内容之一，车迷村会提供一系列互动体验，从沉浸式的娱乐项目，到适合所有年龄段的创新探索活动应有尽有。