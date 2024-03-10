如果您要购买高端 SUV，路虎揽胜和保时捷是您最常想到的两个品牌。捷豹路虎第四季度实现了2017 年以来最高的季度利润，表示其高端车型的需求仍然强劲。捷豹路虎旗下路虎揽胜品牌的季度批发数据创历史新高。与此同时，路虎揽胜品牌正准备推出首款全电动汽车。该公司表示，首款路虎揽胜电动车“引起了强烈兴趣”，等待名单上有超过 16,000 名潜在买家。

据捷豹路虎称，“有史以来最精致的路虎揽胜”正在街头进行测试，这款电动 SUV 将在今年晚些时候正式亮相。除了电动 SUV 之外，一款较小的路虎揽胜运动版电动汽车预计将于今年晚些时候推出。

尽管捷豹路虎在 2021 年公布的初步计划要求到 2026 年推出路虎揽胜、发现和路虎卫士品牌的六款全电动车型，但该公司最近推迟了这一目标。在报告 2023 年第三季度收益后，该公司表示计划在未来两年内推出四款电动汽车。首席执行官阿德里安·马德尔承认，“我们比三年前说的要慢一些。”

马德尔最近告诉记者，推迟是为了确保新电动汽车顺利上市。

“我们讨论了到 2026 年将推出六款路虎。实际情况是，到 2026 年我们可能会推出六款捷豹路虎产品，”Mardell 解释道。

这六款电动汽车包括电动路虎揽胜和运动电动版本。两者都将基于捷豹路虎的 MLA 平台，该平台为当前的汽油动力车型提供动力。两款较小的电动 SUV 即将推出，预计将是 Range Rover Evoque 和 Velar 车型的 EV 版本。将于 2026 年推出的另外两款电动汽车是捷豹 (Jaguar)。捷豹路虎证实，其工厂的电动汽车生产转型正在“稳步推进”。