总部位于瑞典的 Freja Offshore 是浮动式海上风电开发商 Hexicon 和Mainstream Renewable Power之间的合资企业， 正在开发 Mareld，这是瑞典西海岸附近的一个大型浮动式海上风电场。Freja Offshore 目前正在与挪威SubFarm合作开展 Mareld 项目，该公司为可持续渔业生产开放式海洋水产养殖网箱系统。

SubFarm 的水产养殖网箱将位于 Mareld 的浮动风力涡轮机基础之间，并用其自己的锚定系统拴住。这些网箱能够承受北海恶劣的条件，将被降低到 50-70 米（164-230 英尺）的深度，并被带到海面进行捕捞。SubFarm 的系统可以远程监控。Mareld 浮动海上风电每年可能发电 12 太瓦时 (TWh)。这相当于附近西约塔兰地区一半以上的电力消耗，而瑞典西海岸的大部分地区目前都依赖进口电力。

从 Mareld 的 2.5 GW 规模来看，挪威的 88 兆瓦 (MW) Hywind Tampen 目前是世界上最大的浮动式海上风电场 – 海上风电是一个新兴行业，Hywind Tampen 运营着全球近一半 (47%) 的浮动式风电场海上风电容量。

该项目去年提交了规划申请。Mareld 的网站上有一个时间表，估计需要三个月才能完成完成程序，三到八个月才能完成转介程序。如果瑞典政府批准该项目，该风电场还需要三到四年才能产生第一批电力，即大约 2028 年。

Freja Offshore 计划在瑞典的四个地点开发海上风电。它们总共有潜力为超过 600 万个家庭提供可再生电力。