车队电气化的好处众所周知，但可行性问题在许多重型车队管理者的心中仍然是一个非常现实的问题。为了帮助车队了解电动卡车如何适应其运营，麦克卡车公司提供了移动离网充电系统。

Mack 本周早些时候在美国卡车运输协会技术和维护委员会年会上宣布了这一消息，会上他们展示了一辆搭载“可再生丙烷”发电机和 120 kW 充电器的 Mack MD Electric 的效果图。虽然作为一个概念有点笨拙，但它应该做足够合理的工作，假装是永久性基础设施，让车队经理了解电动解决方案是否适合他们。

“该系统将允许客户或经销商为卡车充电——无论是演示单位还是经销商处的多单位驾驶活动——而无需在其现场提供充电基础设施，”能源解决方案的 Ryan Saba 说道麦克卡车公司经理。“麦克希望这一选择能够帮助客户更轻松地体验电动汽车的好处和更可持续的交通选择。”

也就是说，MD Electric 可配置为 6 级或 7 级卡车，配备三相 260 马力电机，由大型 240 kWh 镍锰钴 (NMC) 氧化物锂离子电池组供电，续航里程可达 230 英里范围。

MD Electric 是 Mack 投入生产的第二款电动卡车，此前 Mack LR Electric 8 级垃圾车自 2021 年开始批量生产（试点项目可追溯到 2019 年）。