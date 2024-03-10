科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.03.04-2024.03.10）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

在东南亚，银行服务不足（underbanking）和金融科技是近年来越来越常见的一对词语。

如字面意义所述，“银行服务不足”指的是那些无法正常接触或者拥有银行服务（乃至金融产品）的群体，后者则主要是针对这一状况并为之提供门槛更低的解决方案的企业。不过，作为这两个词语越来越常年的原因，在这两者背后的一些数字可能会显得更为直观。

一方面是银行服务不足群体的数量。在目前达到超6.8亿规模的整个东南亚地区中，仍然有近70%的群体处于这一状态。并且其中，东南亚人口较多的国家——印尼、菲律宾、越南也分别因其庞大的人口数量占据了这一规模的前列，其银行服务不足群体分别达到77%、78%以及79%。

另一方面是当地的中小微企业。包括流连于当地街头巷角的warungs和sarisari在内，在东南亚，中小微企业占到了该地区企业总数的97%。而其中，有超过60%的部分无法在遇到贷款需求时及时接触到这一服务。在这一因素的影响下，在考虑后续扩张或者展开业务增长时，这些企业显然需要进行更多的准备。同时，由于这一渠道的受限，这些企业也往往需要准备一定的现金来应对经营和发薪状况，更不用说在消费者和自身层面的便捷数字支付服务的欠缺——这些都大大限制了它们的发展。

在这样的背景下，作为近年来东南亚数字化进程加速发展的另一种体现，以数字支付、线上借贷（B2B/B2C）、数字银行等领域为代表的金融科技初创公司也正在变得愈发常见和活跃。2019年到2023年期间，该地区金融科技公司的平均渗透率从每百万人20家增加到46家，并且这一数字有望在2027年时增加一倍，达到100家/百万人。

当然，并不仅仅只是来自企业的第三方努力，现阶段，包括本周的泰国在内，东南亚的传统银行机构以及相关政府部门也正陆续加紧步伐，试图为这一进程注入更多动力。未来，我们可能很难预料东南亚“银行服务不足”局面会在多久后得到明显的改善，但可以预见的是，这一目标也并非遥不可及。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

特斯拉正探讨在泰国的建厂可能：动点出海获悉，据外媒援引泰国总理办公室的一位官员消息表示，电动汽车巨头特斯拉目前正在与泰国政府探讨在该国开设生产工厂的潜在可能。作为背景，据了解，去年晚些时候，特斯拉高管曾在泰国总理的带领下参观了泰国工业园区，当时，后者表示正寻求特斯拉于此的潜在投资。

回到本次建厂探讨。泰国相关官员称，这一工厂可能会与汽车制造或者电池相关。不过，关于该工厂的意向城市以及时间规划方面的信息并未在此次消息中透露。

极氪汽车宣布进入菲律宾市场，极氪 001 / X 预计第二季度开启预售并交付：极氪汽车日前与 Autohub 集团在杭州正式签署合作协议，宣布进入菲律宾市场。极氪宣布将携手 Autohub 致力领航当地高端纯电市场，极氪 001 和极氪 X 预计在第二季度开启预售并实现交付。此外，菲律宾首家极氪氮空间店将于 2024 年上半年在马尼拉市商业和金融的核心 BGC 区域正式开业。

布局东南亚，宝马将在泰国生产高压电池：宝马集团宣布在泰国罗勇新建一座高压电池组装厂，为即将推出的电动汽车（计划于 2025 年投产）提供支持。即将建成的高压电池组装厂占地 4000 平方米，是宝马集团泰国制造业务的重要补充。新的装配线将把进口电池转换成模块，然后集成到高压电池中。宝马集团已在该项目中投资超过 16 亿泰铢（约 4200 万欧元），其中很大一部分——近 14 亿泰铢（约 3600 万欧元）——将用于购买最先进的设备。艺术设备和系统。

第二届中马科技创新论坛在吉隆坡成功举办：3月6日，第二届中马科技创新论坛在马来西亚科技创新加速器研究中心（MRANTI）盛大开幕。周三上午的开幕式上，来自科技行业和企业界的政府官员、高管和领导者齐聚MRANTI，讨论科技在未来赋能各行各业方面的作用。据悉，这场为期两天的活动重点展示和讨论了人工智能、农业科技和生物医学等技术领域，并通过一系列演讲、小组讨论和TechInnoStar推介会议对此进行了深刻探讨。

马来西亚最早将于下月推出人工智能道德准则和治理指南：据外媒报道，马来西亚当局计划最早于今年4月推出针对人工智能领域的道德准则和治理指南。马来西亚科技创新部 (MOSTI) 称，其人工智能道德准则和治理指南的制定现已达到90%程度。该部门表示，这一文件计划于本月提交给内阁，然后于4月份正式发布。据悉，该指南主要针对用户和公众、政策制定者、以及基于人工智能的技术的提供者或开发商这三大类别所制定，从而确保人工智能的道德和安全使用。

印尼将于今年底推出人工智能法规：据悉，印尼通信和信息部副部长Nezar Patria近日向外媒指出，该部正在为当地制定更全面的人工智能法规，并预计在今年底推出。通信和信息部称，该法规将主要针对人工智能的滥用进行制裁。据了解，这些制裁将涉及现行法律——包括有关个人数据保护、版权以及电子信息和交易的法律。此外，Patria也补充道，该部计划与教科文组织合作，从而确保遵守全球标准。

消息称淡马锡有意投资OpenAI：据英国金融时报报道，新加坡主权财富基金淡马锡有意投资 OpenAI。两位知情人士透露，作为全球最大最活跃的投资者之一的淡马锡，其高管最近几个月多次会见了 OpenAI 首席执行官山姆·阿尔特曼（Sam Altman）。另一位熟悉内情的人士表示，双方谈判始于对阿尔特曼的风投基金 Hydrazine Capital 的投资，最近转移到 OpenAI 本身上来。据悉，如果该交易落实，淡马锡将成为这位ChatGPT开发商的首个国有背景投资者。

泰国开始接受虚拟银行许可证申请：据外媒指出，泰国财政部已于近日表示该国将在未来半年内开放虚拟银行许可证的申请。据悉，该决定旨在将金融服务扩展到那些缺乏或无法获得银行服务的泰国群体。作为背景，一份来自22年的报告显示，近50%的泰国人口无法获得金融产品，并且有18%的群体无法获得银行服务。

投融资

这家仅用表情包交流的社交平台刚获得125万美元融资：Yolk是一个相当独特的社交平台，主打无文本化的短平快社交。而作为Yolk最大的特点，据介绍，该平台主要是用表情包——包含但并不仅局限于用户的人像自拍、用户可以拍摄手势或者周边一切有趣的物体并基于这些内容生成的动态贴纸与其他用户的动态（包含静态照片）进行交流互动。此外，Yolk也表示，尽管该平台内置了用户私聊渠道，但该渠道同样不包含文字输入法，依然是通过贴纸表情包进行交流。

2300万美元，Wagely获得了印尼EWA领域迄今规模最大的一笔融资：Wagely成立于2020年，总部位于雅加达，是一家主打Earned Wage Access（EWA，随赚随取）概念的薪酬发放管理平台，目前主要覆盖上述的印尼及孟加拉国地区。

林书豪参投，地产科技公司Rukita获得1500万美元融资：Rukita于2019年推出，主要通过其平台为用户提供房屋租赁服务，旗下拥有Rukita Apartment（酒店公寓）、Rukita CoLiving（合租服务）、Rupartner Rukita（营销服务）、rufinance（融资服务）等多个品牌。