丰田 C-HR Plug-in的推出完善了全新中型 SUV 系列的全电动动力总成阵容，并强化了丰田在最终实现碳中和的过程中减少排放的多路径技术战略。2.0 升插电式 (PHEV) 加入了最近推出的 1.8 升和 2.0 升混合动力电动车型的阵容，与它们一样受益于第五代丰田混合动力技术提高的效率和性能。

丰田 C-HR Plug-in 纯电动汽车的行驶里程可达 41 英里，超过了大多数英国驾车者的典型日常行驶距离。它具有双重特性，当电动汽车电池耗尽时，会自动切换到混合动力运行，为驾驶员提供丰田领先混合动力技术的安心和灵活性，并确保每次旅程的恒定效率。

PHEV 动力总成包括前轴上的 161bhp (163 DIN hp.120kW) 电动机，能量存储在高输出 13.6kWh 锂离子电池中，以及 150bhp (152 DIN hp/112 kW) 的 2.0 升发动机）。这些元件共同产生 220bhp（223 Din hp/164kW）的总系统功率，可在 7.4 秒内实现 0-62 英里/小时的加速。

性能与效率相匹配，油耗为 353.1 英里/加仑，WLTP 联合循环 CO 2 排放量为 19 克/公里。无离合器双电机系统消除了摩擦和磨损，这意味着丰田 C-HR Plug-in 在以下情况下使用的燃油显着减少：与大多数竞争对手的 PHEV 相比，以混合动力电动模式运行。

与新款丰田 C-HR 系列中的其他电动动力总成一样，该插电式混合动力系统已根据欧洲大陆驾驶员的实时数据进行了调整，以适应英国和欧洲的口味。例如，油门踏板输入灵敏度经过重新校准，以便于控制和快速响应。

丰田 C-HR Plug-in 首次采用采埃孚频率敏感控制 (FSC) 技术，以增强操控性和乘坐舒适性，这在全球丰田汽车中尚属首次。液压机械系统增加低频阻尼力，以在侧倾、俯仰和转弯时获得出色的车身控制。在高频下，阻尼会降低以提高乘坐舒适度。

制动性能也得到了增强。新款 Plug-in 配备 17 英寸卡钳和制动盘，以及最新的车辆稳定性控制系统。1.8 升和 2.0 升混合动力车型配备 16 英寸双卡钳和制动盘；所有型号均配备电动驻车制动器和重新设计的制动踏板，有助于改善控制并产生更自然的制动感觉。

有四种动力总成操作模式可供选择：EV、汽车 EV/HV、HV 和充电。车辆启动时默认启用EV 模式。无论加速器使用的力度如何，该系统都将继续在 EV 模式下运行，直至达到其 EV 行驶里程的极限。

驾驶员可以选择 自动 EV/HV 模式，在该模式下，需要额外动力时发动机将启动，然后返回到 EV 运行。

HV 模式 有助于维持电池的充电状态，并在电池电量不足时自动启用。也可以由驾驶员手动选择。

当驾驶员想要在行驶时利用发动机产生的电力给电动汽车电池充电时，可以使用充电 模式。

丰田 C-HR Plug-in 配备 6.6kW 车载充电器，使用可选的三相电缆和壁箱，可在不到两个半小时的时间内将电池从零充电到 100%电源。标准配备模式 2 充电电缆，用于使用家用电源充电。

丰田 C-HR Plug-in 系列包括三个等级：Design、Excel 和 GR Sport。