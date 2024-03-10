随着技术渗透到我们生活的方方面面，所有行业的创新都变得更加令人兴奋。具体来说， 3D 打印技术的出现使产品设计的定制化程度达到了前所未有的水平，使公司不仅能够创建复杂的架构，而且能够创建通过传统制造工艺根本无法实现的架构。Wilson 的无气 Gen1 篮球就是这样一项最新突破，它突破了增材制造和价格的极限。

Wilson 在 2023 年 2 月的 AT&T 扣篮大赛期间首次透露，他们声称他们“重新发明了”篮球——向观众展示了一个 3D 打印的深黑色奇迹，它的弹跳就像普通的充气篮球一样。这家运动器材制造商在 12 个月的时间里不仅成功地将原型推向商业市场，而且还展示了无气篮球带来的优势。但令人印象深刻的工程设计和产品的独特主张是否值得 2,500 美元的高昂价格标签？更重要的是，它如何反弹？

Wilson 的无气 Gen1 篮球采用复杂的聚合物晶格结构，由专有的弹性材料制成，柔韧、耐用，更重要的是，有弹性。通俗地说，3D 晶格结构的工作原理是将重复图案连接成三维形状，为人们可以制作的产品类型提供了大量的灵活性。几何形状、刚度、稳定性和冲击吸收的正确组合，与无气 Gen 1 篮球的穿孔设计相结合，使其弹跳如此出色。

该篮球是与 EOS 合作生产的，采用激光将聚合物粉末层粘合到送入打印机的 3D 设计中。然后根据规格对球进行密封和染色。EOS 是一家通常为航空航天、医疗和汽车行业生产 3D 打印的公司，该公司声称，使用 3D 打印机进行增材制造是概念化的无气篮球得以实现的唯一方法。

然后成品将被送往俄亥俄州的 NBA 任务设施，在那里对球的所有参数进行严格测试。结果是打造了一款不存在任何因温度导致的通气或压力变化缺点的篮球 ，并且在尺寸、重量和弹跳方面几乎符合 NBA 的所有规定。

对原始原型的改进包括更新的八面板设计和穿过球肋的接缝，类似于普通篮球。Airless Gen1 还提供两种新颜色：棕色和白色。尽管这项工程壮举的要价为 2,500 美元，但 200 个的限量版真空篮球很快就被抢购一空，并且没有后续库存的信息。也许拥有独一无二的运动器材的新鲜感导致了库存的快速耗尽。每次购买都附赠一个鹈鹕盒；精美的镜面展示架可展示您购买的奢侈品，可定制的 NBA 真皮嵌件和行李牌。