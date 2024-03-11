为了不被现代汽车和其他进入电动垂直起降 (eVTOL) 游戏的初创公司超越，欧洲航空航天公司空中客车公司推出了 CityAirbus NextGen。这家航空巨头利用“升力和巡航”概念，相信该原型机将非常适合城市和郊区的航空旅行。

空中客车公司表示，花旗空客下一代飞机的翼展为 39 英尺（12 米），其尺寸并不小，但其固定翼和 V 形尾翼的设计都考虑到了安静的飞行。该形状还将使电动汽车的巡航速度达到 75 英里/小时（120 公里/小时）。

八个电动螺旋桨帮助原型机从地面垂直升起并在空中水平移动，空客的目标航程为 50 英里（80 公里）。它说，这将使其非常适合在大城市使用。该公司还提到，它正在与航空公司合作伙伴合作，以确保其实用性和有用性。

除了 CityAirbus NextGen 之外，该公司还借此机会向世界展示了德国多瑙沃尔特测试中心。该地点将专门用于测试 eVTOL 系统。

该系统自 12 月起投入运营，将用于为 CityAirbus NextGen 的首飞做好准备，首飞定于今年晚些时候进行。该公司计划测试eVTOL 的电动机、旋翼、飞行控制、航空电子设备和其他系统。

空中客车公司表示，它致力于满足最高的安全标准，并正在与监管机构合作，确保 CityAirbus NextGen 的每个部分都为乘客做好准备。尽管它将配备自动飞行模式，但最初的飞行将由飞行员负责，以确保该技术的开发是负责任的。