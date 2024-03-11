根据Canalys发布的报告，2023年第四季度，非洲智能手机市场出现显著复苏，出货量达到 1920 万部，同比增长 24%。这一季度的激增，得益于对数字服务需求的增长、社交媒体的蓬勃发展以及“先购买，后付款”的普及。尽管面临各种经济挑战（南非面临能源危机，尼日利亚在石油行业的改革，埃及遭遇外汇短缺），但该地区的前三大市场仍实现强劲增长。更多经济实惠的智能手机推出，南非、尼日利亚和埃及分别增长 15%、63% 和 63%。由于2023 年下半年消费者信心的提升，2023年全年，该地区智能手机出货量达到6870 万部，比 2022 年增长 6%。

Canalys迪拜高级顾问Manish Pravinkumar表示：“非洲市场从功能机向高性价比智能机的转变，反映了消费者对现代化和提高互联网连接的强烈需求，从而导致入门级市场的厂商活动不断增加。2023年第四季度，超低端（100美元以下）智能手机的出货量同比增长43%。这一增长主要受到传音的推动，其在 2023 年下半年推出了新的低端机型。尽管某些市场出现下滑，但南非对三星仍至关重要，其A系列机型A14系列和A04系列成为关键驱动因素，贡献三星在非洲地区30%的出货量。小米积极扩大其产品范围，包括新推出的红米 13 系列，以迎合追求更好外观的消费者。小米的成功归功于其营销策略，包括在社交媒体营销、与KOL合作和线上促销方面的大量投资，使其成为年轻的科技爱好者青睐的品牌。”

Pravinkumar补充说：“由于数字化和社交媒体使用的增加，非洲地区的消费者希望在入门级设备中获得更高规格，尤其是运行内存和存储空间。新品牌正在利用多样化的产品和合作伙伴关系在特定市场站稳脚跟，而老牌厂商则在追逐尚未开发的新兴市场机会。OPPO经历156%的强劲增长，主要得益于埃及和摩洛哥等阿拉伯语国家市场的扩大。华为虽然没有进入前五，但却取得了371%的惊人增长，尤其是在南非市场的推动下，这突出表明华为成功地提供由HMS支持的各种价位的智能手机，有效地迎合了不同消费者的偏好。虽然撒哈拉以南非洲地区的某些市场可能已经达到传音的成熟水平，但其一直积极把握增长机会，尤其是在北非三大市场–摩洛哥、埃及和阿尔及利亚–第四季度的平均增长率都达到 94%左右。”

Pravinkumar继续说道，“随着技术模式的转变，非洲地区对智能手机的需求将继续激增。由于多个国家的可支配收入受到限制，厂商、政府和电信运营商将通过创新解决方案积极解决智能手机可支付性和互联网成本高昂的问题。在撒哈拉以南非洲市场，政府和运营商正在努力提供经济实惠的4G智能手机，如卢旺达电信公司（Airtel Rwanda），以提高互联网接入能力。肯尼亚和赞比亚等国甚至正在建立智能手机制造工厂，以降低产品价格。然而，该地区将继续面临政府税收和进口政策变化带来的宏观挑战。渠道合作伙伴也担心未来一年进口成本上涨和货币波动可能影响的利润率。Canalys对2024年非洲智能手机市场持谨慎乐观的态度，由于产品营销和各种融资方案的举措不断增加，预计非洲智能手机市场将实现个位数增长。”