电动汽车初创公司Rivian推出了新的中型平台，该平台支撑 R2 和 R3 产品线。

R2 是 Rivian 的全新中型 SUV，在五座套件中集性能、功能和实用于一体，针对大型冒险和日常使用进行了优化。R2 的轮廓和脸部具有明显的 Rivian 风格。电动后玻璃完全落入举升式车门中，可承载所有类型的装备并实现独特的露天驾驶体验。内部设计易于使用，同时通过迷人的设计和易于清洁的优质可持续材料相结合，呈现出 Rivian 的独特风格。R2 还配备可完全折叠的第一排和第二排座椅，用于放置装备、货物，甚至汽车露营。

R3 是一款中型跨界车，尺寸简洁，但在性能、越野能力、乘客舒适度和存储方面表现出色。R3X 是 R3 的性能改进，在公路和越野方面提供更多的动态能力。R3 的外观和内饰设计引人入胜且具有标志性。R3 展示了 Rivian 品牌在不同外形尺寸上的可扩展性，同时仍然具有立即可识别性。R2 和 R3 将具有两种电池尺寸。更大的电池组一次充电可行驶超过 300 英里，并在 3 秒内提供 0-60 英里/小时加速，实现最快的动力系统配置。

R2 的起价预计约为 45,000 美元，R3 的价格将低于 R2，从而使 Rivian 车辆更容易被更多人使用。Rivian 的开发团队一直非常关注通过制造、设计创新和强大的供应链开发来降低成本。

R2 现已在美国以 100 美元的价格预订，预计将于 2026 年上半年开始交付。R3 和 R3X 的交付将在 R2 之后开始，以确保 R2 的顺利推出和快速提升——这是从 Rivian 同步推出的经验教训推出 R1T、R1S 和 EDV。R2、R3、R3X 在北美推出后将在全球范围内发售。

为了使 R2 能够更早推出并大幅减少推出所需的资本，Rivian 计划在其现有的伊利诺伊州诺莫尔制造工厂开始生产 R2。该公司认为，除了显着减少将 R2 推向市场所需的资金量之外，这种方法还大大降低了发布和相关升级的风险；有效利用现有的制造和运营团队；并将该基地的总产能扩大至每年 215,000 辆。Rivian 的乔治亚工厂仍然是其扩大 R2 和 R3 生产战略的极其重要的一部分。预计恢复施工的时间将在稍后，以便其团队将重点放在伊利诺伊州诺莫尔市 R2 的资本高效启动上。

全新平台

R2 和 R3 建立在全新的中型车辆平台上，旨在提供令人惊叹的性能、续航里程和成本效率。该平台通过智能设计整合并消除了零部件，包括使用高压压铸件、结构电池单元（电池组顶部也充当地板）以及可大幅降低复杂性的闭合系统。R2和R3还利用Rivian的驱动单元平台和内部开发的网络架构、计算机拓扑和软件堆栈。



R2 和 R3 亮点

– 三种电机变体： 利用 Rivian 的内部驱动单元平台和技术，将有单电机 (RWD)、双电机 (AWD) 和三电机（后置两台电机，前置一台电机）配置，最快的配置可在 3 秒内实现 0-60 英里/小时加速。

– 结构电池：采用全新的 4695 电池，可显着提高能量密度和输出，预计 R2 和 R3 一次充电可行驶超过 300 英里的续航里程。

– 快速充电：直流快速充电兼容 NACS（原生）和 CCS（带适配器），在 30 分钟内从 10% 充电到 80%。

– 自动驾驶：利用 Rivian 的新感知堆栈（包括 11 个摄像头、5 个雷达和更强大的计算平台），R2 和 R3 将提供显着增强的自动驾驶功能。

– 不断改进和扩展功能：与所有 Rivian 车辆一样，Rivian 开发了其网络架构、计算机拓扑和相关的完整软件平台，以促进频繁的软件更新 – 随着时间的推移，功能增长的空间非常令人兴奋。

设计亮点

R2 和 R3 展示了 Rivian 的设计语言如何适应不同的车辆尺寸和外形尺寸。

R2的设计优先考虑：

– 冒险： R2 的四个乘客车窗和后电动玻璃完全下降，电动后三角窗通风口邀请外界进入，创造独特的露天驾驶体验。R3 的舱口式设计最大限度地提高了空间，同时保持了运动型的轮廓。

– 空间： 由于非常注重后排乘客的腿部空间，即使在 R2 和 R3 中长途旅行也很舒适。座椅完全折叠平，宽敞的前后行李箱以及额外的内部存储空间，为每个人及其所有装备提供了空间。

– 精致的触感： Rivian 的新型方向盘带有集成触觉控制旋钮，让您更轻松地专注于前方的道路。材料通过易于清洁的纺织品和饰面平衡了耐用性和可持续性。

对于 Rivian 来说，这是一个至关重要的时刻，在电动汽车销量增长普遍放缓的情况下，该公司一直在努力实现盈利。Rivian 被称为“纯电动汽车”，这意味着它只生产电动汽车，没有任何内燃机，甚至没有混合动力汽车，可以在销量开始下滑时依靠。该公司近年来经历了多轮裁员，并警告称其销售额可能在2024年持平。

R2和R# 让我们得以一睹 Rivian 将如何应对这个更加不确定的未来。它会是该公司的特斯拉 Model 3 吗？只有时间会给出答案。