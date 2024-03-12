苹果公司今天宣布扩大在中国的应用研究实验室，以支持产品制造。其将提升上海研究中心的能力，为所有产品线的可靠性、质量和材料分析提供支持。

今年晚些时候，Apple 还将在深圳开设一个新的应用研究实验室，为整个区域的员工提供更有力的支持，并深化与本地供应商的合作。这一全新的实验室将增强对 iPhone、iPad、Apple Vision Pro 等产品的测试和研究能力。

“在 Apple，我们为能深耕中国感到自豪，并在此扩大我们世界级设施。”Apple 副总裁兼大中华区董事总经理葛越表示，”每天，我们在中国卓越的团队都在助力推动创新，挑战极限。此次投资将进一步深化我们的承诺，并更好地支持我们为用户提供世界顶级产品。”

Apple 称，公司已为其先进的应用研究实验室投资超过 10 亿元人民币，随着深圳新设施的增加，这一投资将继续增长。

该应用研究实验室使 Apple 能够在从极端温度到剧烈运动等各种条件和场景下进行用户体验的模拟实验，从而确保产品达到最佳性能。在这一过程中产生的创新解决方案，使 Apple 得以在产品中引入新材料，比如 iPhone 15 Pro 采用的钛金属、引入 Face ID 等新技术，以及推出 Apple Vision Pro 等新产品。实验室多年的分析工作帮助 Apple 在保持设计和耐用性最高标准的同时，拓宽了 100% 回收材料在关键部件的使用范围——包括铝、锡、钨和钴。增加回收材料的使用，有助于 Apple 实现到 2030 年在整个供应链和产品中实现碳中和的目标。