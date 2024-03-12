data.ai 发布了 2024 年 2 月中国非游戏厂商及应用出海收入 30 强榜单，以下是详细内容：

2024 年 1 月中国非游戏厂商及应用出海收入排行榜出炉，榜单前两名分别为字节跳动、欢聚集团，腾讯上升 2 位来到第 3。凭借创造营亚洲节目的关注度，WeTV 在东南亚市场收获一波下载与收入增长，帮助腾讯月度营收增长 32%。榜单前十仅睿琪软件略微提升 1 位，其余排名变化较大的发行商均位于榜单下游，包括Baidu、点众科技、Kingsoft以及乐我无限。

灵活商业化策略成为收入增长关键

本期Baidu、点众科技、Kingsoft旗下产品迎来收入增长，其与时俱进的商业化定价策略虽不尽相同，但都值得发行商借鉴。例如，百度网盘在新年期间更新了一系列订阅折扣，包括新春新用户超级会员折扣，以及季度超级会员折扣，帮助应用不仅提高了下载量，并在海外提高营收 23%。点众科技旗下约会社交软件 Momo 与 Tantan 依据受众与功能的不同，前者在会员订阅的基础上增加了不同价位的Momo币内购项，以满足用户打赏需求；后者则是以增值功能作为内购项，其中“查看谁喜欢我”这一功能最受欢迎，占据台湾市场 2 月份超 44% 的内购收入份额。Kingsoft发行的商业办公软件 WPS 在去年顺应AI浪潮，增加了以AIGC技术为支持的文本生成和重写等功能，并推出 WPS Pro AI 年度会员订阅。本期应用帮助发行商流水环比增长 2.4%。

其余公司榜单情况请参考榜单图片。

2024 年 2 月中国非游戏应用出海表现总结：榜单前五趋于稳定。本期非游戏应用出海收入榜单前五没有变化，依旧由 TikTok、BIGO LIVE、CapCut 、iQIYI 以及 CamScanner 领衔。WeTV 与 PictureThis 同时上升 3 位，分别来到第 6 和第 7。新年以及学假期的到来，使得不少社交娱乐应用收入表现提升，排名也得到显著提高，包括赤子城科技的 SUGO（上升 4 位）、Mico（上升 3 位），Tantan（上升 2 位）以及 Bilibili （上升 5 位）。睿琪软件实体币识别应用 CoinSnap 继续在欧美市场扩大用户群，并在本期出海收入榜排名飙升 9 位，来到第 29 名。

其余应用榜单情况请参考榜单图片。