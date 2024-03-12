data.ai 发布了 2024 年 2 月中国非游戏厂商及应用出海收入 30 强榜单，以下是详细内容：
2024 年 1 月中国非游戏厂商及应用出海收入排行榜出炉，榜单前两名分别为字节跳动、欢聚集团，腾讯上升 2 位来到第 3。凭借创造营亚洲节目的关注度，WeTV 在东南亚市场收获一波下载与收入增长，帮助腾讯月度营收增长 32%。榜单前十仅睿琪软件略微提升 1 位，其余排名变化较大的发行商均位于榜单下游，包括Baidu、点众科技、Kingsoft以及乐我无限。
灵活商业化策略成为收入增长关键
本期Baidu、点众科技、Kingsoft旗下产品迎来收入增长，其与时俱进的商业化定价策略虽不尽相同，但都值得发行商借鉴。例如，百度网盘在新年期间更新了一系列订阅折扣，包括新春新用户超级会员折扣，以及季度超级会员折扣，帮助应用不仅提高了下载量，并在海外提高营收 23%。点众科技旗下约会社交软件 Momo 与 Tantan 依据受众与功能的不同，前者在会员订阅的基础上增加了不同价位的Momo币内购项，以满足用户打赏需求；后者则是以增值功能作为内购项，其中“查看谁喜欢我”这一功能最受欢迎，占据台湾市场 2 月份超 44% 的内购收入份额。Kingsoft发行的商业办公软件 WPS 在去年顺应AI浪潮，增加了以AIGC技术为支持的文本生成和重写等功能，并推出 WPS Pro AI 年度会员订阅。本期应用帮助发行商流水环比增长 2.4%。
其余公司榜单情况请参考榜单图片。
2024 年 2 月中国非游戏应用出海表现总结：榜单前五趋于稳定。本期非游戏应用出海收入榜单前五没有变化，依旧由 TikTok、BIGO LIVE、CapCut 、iQIYI 以及 CamScanner 领衔。WeTV 与 PictureThis 同时上升 3 位，分别来到第 6 和第 7。新年以及学假期的到来，使得不少社交娱乐应用收入表现提升，排名也得到显著提高，包括赤子城科技的 SUGO（上升 4 位）、Mico（上升 3 位），Tantan（上升 2 位）以及 Bilibili （上升 5 位）。睿琪软件实体币识别应用 CoinSnap 继续在欧美市场扩大用户群，并在本期出海收入榜排名飙升 9 位，来到第 29 名。
其余应用榜单情况请参考榜单图片。
重点关注
CoinSnap
仰仗图像识别技术的出海发行商睿琪软件已发行了超 10 款识别应用，其中植物识别应用 PictureThis 最为成功，截至 2024 年 2 月已累计获得 1.2 亿用户下载以及超 2.9 亿美元流水。如今，又一款基于实体币识别的应用 CoinSnap 也逐渐打入欧美市场。在全球经济动荡的时期，人们对实体币价值与交易的兴趣日益提升，为此提供参考和便利的 CoinSnap 热度渐起。仅 2024 年 2 月，该应用海外下载量便达到了 52 万，同时依靠订阅服务实现近 100 万美元流水，成为另类出海赛道的一匹黑马。尽管该应用的成功难以复制，但却表明了积极寻找合适的应用场景，才能将技术的商业价值最大化。