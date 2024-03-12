欧洲汽车制造商被鼓励停止使用触摸屏来实现转向灯和雨刷器等基本功能，以促进更安全的驾驶。据《泰晤士报》报道，欧洲新车评估计划 (NCAP)——一家独立且备受推崇的汽车行业安全机构——将于 2026 年 1 月推出新规则，要求其评估的车辆必须配备物理控制装置完整的五星级安全评级。

虽然 Euro NCAP 测试是自愿性的，但它得到了多个欧盟国家政府的广泛支持，特斯拉、沃尔沃、大众和宝马等公司利用其五星级分数向潜在买家宣传其车辆的安全性。

战略总监Matthew Avery表示：“过度使用触摸屏是整个行业的一个问题，几乎所有汽车制造商都将关键控制装置转移到中央触摸屏上，迫使驾驶员将注意力从道路上移开，并增加了分心事故的风险。” Euro NCAP 的发展，《泰晤士报》。在新的测试指南生效后，为了获得最高安全评级，汽车将需要使用按钮、刻度盘或操纵杆来显示危险警告灯、指示灯、挡风玻璃雨刷、SOS 呼叫和喇叭。

特斯拉和大众等一些制造商因将基本的车辆控制装置置于触摸屏后面而闻名。人们对这些功能的抱怨并不乏 ，但设备制造商仍在继续推动触摸屏界面，因为它们的生产成本比物理按钮和转盘更具成本效益。

Euro NCAP 的安全指南并不是法律要求，但汽车制造商非常重视安全评级，因此在此类评估期间可能会考虑任何扣分的风险。“由于这项工作正在进行中，我们尚未最终确定评估程序，”艾弗里告诉 The Verge。“然而，正如我们所声明的那样，我们打算在 2026 年采用这些新要求，汽车制造商已经意识到并支持这一举措。”