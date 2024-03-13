据 Business Insider 报道，苹果公司近期频繁招募广告人才，可能正在加速推出带有广告的 Apple TV+ 订阅方案的计划。

报道称，苹果新聘请了约瑟夫·凯迪（Joseph Cady），他曾在 NBC 环球公司担任广告高管超过 14 年。凯迪擅长数据驱动和精准投放广告，此前还负责了康卡斯特旗下子公司与亚马逊、Google、TikTok 等公司的广告合作。

据悉，凯迪预计将与苹果全球广告销售主管温斯顿·克劳福德（Winston Crawford）合作。Apple TV+ 团队归克劳福德领导，他此前还曾与苹果广告部门负责人托德·特雷西（Todd Teresi）合作，主导了苹果拿下美国职业足球大联盟（MLS）广告销售权的项目。

报道还提到了苹果广告团队最近招募的其他几位成员，包括来自 Peacock 的视频广告客户经理钱德勒·泰勒（Chandler Taylor）、来自 FanDuel 广告销售团队的贾奎琳·布莱齐（Jacqueline Bleazey），以及曾在 DirecTV、NBC 环球等公司任职的杰森·布鲁姆（Jason Brum）。

尽管苹果并未明确表态是否计划推出带有广告的 Apple TV+ 订阅方案，但鉴于 Netflix、Disney+ 和 HBO Max 都已提供价格更低的广告订阅方案，此举并不让人意外。

值得一提的是，苹果在去年 10 月将 Apple TV+ 的订阅价格从每月 6.99 美元提高到 9.99 美元，年费也从 69 美元涨至 99 美元。因此，从竞争的角度来看，提供更实惠的套餐将是合乎情理的举措。