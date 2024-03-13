燧原科技今日宣布与流媒体平台爱奇艺签署战略合作协议，共同探索AIGC在影视内容制作领域的应用。

人工智能大模型的演进加速了影视行业的智能化发展，AIGC在影视内容制作与用户体验优化等领域都具有广阔的应用前景，可以塑造数字内容生成与交互的新范式。目前，燧原科技与爱奇艺基于“燧原曜图”，共同对图生图算法训练、视频风格化渲染在影视内容制作领域的应用进行了探索，并取得了实质性的成果。在爱奇艺出品、正在制作中的古装剧集《大梦归离》中，通过生成式AI开发美术设计辅助工具，为剧组美术设计工作提质增效，节省成本。

基于以上成功案例，双方后续将开展深度合作并进行联合研发。爱奇艺正在推动生成式AI应用于内容创意开发、制作等全流程，目前在策划和开发阶段，生成式AI对小说和剧本进行人物及场景的拆解，帮助提高小说IP、剧本的评估效率和准确率，以挖掘更多有爆款潜力的优质项目。根据爱奇艺财报公布的数据，AIGC辅助剧本评估对场景和人物拆解的准确率超过了90%。“星罗剧情理解平台”具备了对视频内容分钟级的理解能力，提炼剧情、生成看点、剪辑卡段等各项工作的效率极大提高。燧原科技将为爱奇艺提供内容理解和NPC等应用场景下的算力服务，支持爱奇艺进行AIGC在影视内容制作上的探索。

燧原科技创始人兼COO张亚林认为：“生成式人工智能的新浪潮正扑面而来，伴随着大模型的快速演进，数据资源日益丰富，商业应用场景也因此不断拓展。燧原科技作为领先的云端人工智能基础设施提供商，将继续发挥自身的技术实力和创新能力，与爱奇艺共同探索在大模型时代中人工智能与更多场景的结合，在实践中打造成功案例，引领AIGC技术在泛娱乐领域的落地应用。“

爱奇艺CTO刘文峰表示：”生成式AI技术的发展，有望大幅提升内容生产效率，并提高创作和决策水平。与燧原科技通力合作，将有助于爱奇艺更有效地为影视产业场景开发生成AI的垂类应用，赋能专业影视内容创作。“