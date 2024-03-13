起亚EV9是当今市场上最热门的新型电动汽车之一。获得了很多奖项，包括北美年度汽车 (NACTOY) 评审团颁发的“北美年度多功能车™”奖、Top Gear颁发的年度家庭用车奖、DrivingElectric颁发的年度汽车奖以及《大众科学》评选的年度最佳汽车奖。

现在，它又获得了新的奖项。EV9 荣获数十位全球女性年度汽车 (WWCOTY) 评委颁发的“ 2024 年全球最佳汽车”奖。这确实是一个世界奖项。起亚写道：“经过来自五大洲 52 个国家的 75 名女性驾驶记者的深入评估，起亚 EV9 从 63 个竞争者中脱颖而出。 ”

“经过仔细分析和彻底审查，判决结果以压倒性优势支持起亚 EV9 作为电动 SUV 领域的领先选择。它拥有令人印象深刻的七座容量，是该细分市场中的第一款。尽管其长度达到 5 米，但该车辆在空气动力学方面表现出色，从而实现了卓越的性能。值得注意的是，起亚 EV9 展示了尖端设计，融入了先进技术，并提供双向充电和超快速充电功能，” WWCOTY 写道。“起亚 EV9 采用了市场上最先进的解决方案，例如带 LED 照明的前格栅以及可通过 180 度旋转的座椅转变为客厅的内饰。内部空间最多可容纳 7 名乘客，最强大的版本配备两台电动机，能够产生高达 384 马力的功率，性能令人印象深刻。”来自巴西的评委伊莎多拉·卡瓦略 (Isadora Carvalho) 补充道。

好吧，如果您赢得 2024 年世界最佳汽车，那么您也应该赢得英国年度汽车，对吗？英国年度汽车评审团对此表示同意。正如起亚总结的那样，“英国各地从事汽车、商业和科技出版物工作的 30 名记者”为 EV9 颁发了这一奖项。