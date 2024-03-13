来自Affalterbach 的高性能跑车品牌将新款Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ 作为轿车和旅行车，推出另外两款插电式混合动力车型。它们将出色的性能和驾驶动力与较长的电动续航里程结合在一起。3.0 升六缸直列发动机和永磁同步电机的组合可产生 430 kW (585 HP) 的最大系统输出 [比赛开始时：450 kW/612 HP] 和最大系统扭矩750 牛米。性能相应地动态：从 0-100 公里/小时加速仅需 3.8 秒（配备 RACE START 的轿车，这是可选的 AMG DYNAMIC PLUS 套件的一部分）。最高时速通过电子方式限制为 280 公里/小时（配备可选 AMG 驾驶员套件的轿车）。纯电动时速可达 140 公里/小时。

120 kW 电动机集成到 AMG SPEEDSHIFT TCT 9G 变速箱中，以节省空间。混合动力装置的高功率密度是通过永磁内转子同步技术实现的。电动机从第一转起即可提供 480 Nm 的最大扭矩，即使在启动时也能确保高敏捷性。400伏动力电池总容量为28.6千瓦时，安装在后备箱地板下方。每天可使用的能量含量较小，为 21.22 kWh，因为部分能量始终保留用于增压，从而实现高性能驾驶。尽管如此，高压电池的续航里程仍可达 100 公里以上。

车载充电功率为11kW的充电器，可进行交流充电。此外，还可根据要求提供 60 kW DC 直流快速充电器。这使得电池可以在大约 20 分钟内从 10% 充电到 80%。回收功率高达120kW。在DAuto模式下，系统根据交通状况自动选择回收功率的级别。如果您想自己影响恢复性能，您可以使用方向盘后面的摇杆进行三个级别的选择。在程序 D- 中，驾驶员体验到“单踏板感觉”：如果他或她的脚离开加速器，车辆将纯电动减速到通常甚至不需要液压脚制动器的程度。

运动和高效驱动的基础是久经考验的 AMG 3.0 升直列六缸涡轮发动机。在 E 53 HYBRID 4MATIC+ 中，可提供 330 kW（449 hp）的功率。与前身 W213 系列 E 53 的先前版本相比，这意味着功率增加了 10 kW（14 hp）。许多软件和硬件措施有助于提高性能。其中包括具有更高增压压力的新型双涡流废气涡轮增压器（1.5 巴，而不是之前的 1.1 巴）。该更新还包括新编程的软件、额外的前冷却器和轮拱冷却器。结果：3.0 升发动机对油门踏板命令自发做出反应，从而提供高度动态的响应。

新款 E 53 HYBRID 4MATIC+ 可作为独家“版本 1”订购，外观颜色为 MANUFAKTUR alpine grey uni 或 MANUFAKTUR opalite White magno，有效期为上市后一年。带有黑色装饰条纹的箔片在视觉上拉伸了车辆的侧面。21 英寸 AMG 锻造车轮采用交叉辐条设计，涂有哑光黑色，并配有高光泽轮辋凸缘。轮毂盖上有一个带有月桂花环的“Edition”标签。带有白色AMG标志的黑色喷漆制动卡钳也与深色外观相匹配。

内部的特点是黑色和黄色的对比。AMG Performance 座椅非常优雅，配有黑色 Nappa 皮革内饰，带有黄色装饰缝线，前头枕上刻有“Edition 1”字样。它们遵循运动外观，黄色安全带和带有黄线的独特 AMG 碳装饰元素也是如此。AMG Performance 方向盘采用 Nappa 皮革/MICROCUT 超细纤维制成，带有黄色装饰缝线，AMG 门槛带有黄色发光“AMG”字样，与此完美搭配。最后的修饰是中控台上独特的“Edition 1”雕刻，以及带有黄色装饰缝线和“Edition 1”标签的特定 AMG 脚垫。带有乘客屏幕的 MBUX Superscreen 也是标配。

为了保护他们的贵重车辆，每位客户都会收到带有“Edition1”标志的定制 AMG 室内车罩。其透气的外皮由抗撕裂的合成纤维织物制成，防静电的内织物由法兰绒制成，可保护车辆在车库中免受灰尘和划痕的影响。