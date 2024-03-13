Sensor Tower商店情报平台发布了2024年2月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，详细榜单变化如下。（特别说明：本报告仅统计应⽤商店IAP预估值，不包括⼴告变现收⼊和中国地区第三方安卓渠道收入。）

2 月出海手游收入榜

2月，点点互动《寒霜启示录》(Whiteout Survival) 推出一周年庆典活动「1st Anniversary Video Contest」，同时随着「Lunar New Year」、「Valentine’s Day Event」等节日活动的上线，游戏单日流水迎来新的高峰，2月内购收入环比提升7%，蝉联出海手游收入榜冠军。Sensor Tower数据显示，截至2024年2月底，《寒霜启示录》在上市一年时间游戏内购收入已突破5亿美元。

FirstFun推出的4X策略手游《Last War:Survival Game》2月内购收入环比上涨67%至6800万美元，荣登增长榜首，跃居收入榜亚军。该游戏在传统SLG玩法中引入用户喜爱的休闲玩法，并通过积极的广告投放吸引了大量休闲手游爱好者，2023年11月开始进入高速增长通道，成为继《Whiteout Survival》之后策略手游出海的又一匹黑马，再次验证了玩家对中重度手游融合休闲混合玩法的认可。

2月中下旬，Joy Net Games冒险闯关手游《菇勇者传说》日服版《キノコ伝説》正式上线，发布首日即登顶日本App Store和Google Play手游下载榜，并多次摘得App Store手游畅销榜亚军。在韩国市场《菇勇者传说》表现同样强劲，蝉联2月韩国手游收入冠军。凭借可爱的角色和轻松的玩法，《菇勇者传说》吸引大量日韩年轻玩家，2月海外收入环比增长12%，超过4800万美元，跻身收入榜第3名。

2月5日，米哈游《崩坏：星穹铁道》推出全新2.0版本「假如在午夜入梦」，随着全新地图、角色和剧情任务的上线，《崩坏：星穹铁道》日流水再攀高峰，2月海外内购收入大幅提升55%，排名上升4位至收入榜第5名，跃居增长榜第2名。

2 月出海手游收入增长榜

凭借Q萌的造型、趣味放置玩法和“猫猫虫咖波”等跨界联动，心动网络在中国台港澳市场推出的治愈系冒险放置手游《出发吧麦芬》2月多次登顶当地市场App Store手游畅销榜，收入环比激增257%，跃居出海手游收入增长榜第3名，首次入围收入榜第21名。

2月5日，伴随五星思念限时UP许愿「无人知晓时」活动的全球开启，叠纸网络恋爱互动手游《恋与深空》日流水激增，达到上线以来的最高值。凭借新颖的深空猎人剧情、3D沉浸式恋爱互动体验和唯美的角色、美术和配乐，《恋与深空》广受全球女性玩家的喜爱，2月海外收入达到1月的2倍之多，蝉联全球互动叙事手游收入冠军，首次入围收入榜第16名，跻身增长榜第4名。

来自江娱互动的冒险RPG新游《Top Heroes》将组队、战斗、放置和模拟经营等多元玩法创意融合，并以可爱的卡通人物形象吸引玩家下载。自1月中下旬在海外上线以来，该游戏日流水持续增长，2月收入达到1月的4.3倍，首次入围收入榜第28名，位列增长榜第5名。

随着每周稳定的剧情更新和农历新年、情人节等活动的上线，柠檬微趣旗下两款女性向合并手游《Gossip Harbor》和《Seaside Escape》2月海外收入继续增长18%和41%，其中《Gossip Harbor》排名上升5位至收入榜第18名，《Seaside Escape》则首次入围收入榜第30名和增长榜第11名，成为本月全球收入增长最大的合并手游。

首次入围增长榜的还有多款IP相关的中重度新游，包括三七互娱“斗罗大陆IP” RPG手游《小小斗罗》、与影视IP《西遊降魔篇》联动的天游网络MMORPG手游《斩妖》，以及完美世界“一拳超人IP” 3D动作手游《One Punch Man: World》。

2 月出海手游下载榜

《PUBG Mobile》2024年2月下载量保持领先态势，蝉联本期出海手游下载榜冠军。

FirstFun《Last War:Survival Game》2月下载量表现依旧强劲，蝉联下载榜第2名。

2月中旬，腾讯在海外市场推出体育手游《NBA Infinite》，上线首日即登顶美国App Store和Google Play手游下载榜，并跻身巴西、菲律宾、墨西哥等市场Google Play手游下载榜Top2，入围本期出海手游下载榜第5名。