沃尔沃汽车与伦敦帝国理工学院的子公司Breathe Battery Technologies合作，将其电动汽车的充电时间缩短了 30%。

沃尔沃汽车表示，将总部位于伦敦的电池管理软件初创公司 Breathe 的技术集成到沃尔沃汽车内部开发的电池管理平台中，将提高其电动汽车充电技术的性能。

沃尔沃表示，Breathe 的软件可将充电时间从 10-80% 减少多达 30%，同时保持相同的能量密度和续航里程。该汽车制造商声称，充电时间的改善将持续整个电池的生命周期，而不会影响其健康状况。

沃尔沃汽车与 Breathe 的合作源于其旗舰产品 Breathe Charge 的采购协议，也是沃尔沃汽车风险投资部门沃尔沃汽车技术基金的最新投资。

沃尔沃汽车技术基金首席执行官安-索菲·埃克伯格 (Ann-Sofie Ekberg) 表示：“在客户通常快速充电的范围内，更快的充电时间代表着我们朝着正确方向迈出的重要一步，因为我们将继续推动电动汽车的发展，并让更多人能够使用它。

与预先确定的分级充电不同，Breathe 的软件使用自适应充电来实时动态控制电池，从而缩短充电时间。

该软件使用算法根据电池的健康状况来管理充电过程，以提供最佳的电动汽车充电体验，同时避免镀锂的风险，镀锂可能会损害电池的性能和使用寿命。

沃尔沃汽车表示，由于 Breathe 的软件与沃尔沃新一代纯电动汽车中使用的硬件完全兼容，因此扩展将很容易，因此不需要改变电池组设计或开采额外的材料。

沃尔沃汽车没有给出 Breathe 技术何时在其电动汽车中部署的时间表。