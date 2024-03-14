苹果公司日前发布新闻稿，表示台积电以及村田制作所两家公司投资碳清除基金 Restore Fund，部分资金将用于在南美洲退化的牧场和农田上建立可持续认证的树林。

Restore Fund 基金成立于 2021 年，由苹果发起并倡导，其主要目的是保护森林，清除大气中的碳，同时为投资者带来财务回报。

苹果在基金启动之初投资了 2 亿美元，2023 年再次投资了 2 亿美元。而现在苹果的供应链厂商也加入该基金，台积电将投资 5000 万美元，村田制作所将投资 3000 万美元，资金由气候资产管理公司（Climate Asset Management）管理。

苹果表示该项目旨在满足全球日益增长的木材需求，同时减轻对天然林的压力。该项目目前主要选择桉树，认为这是可持续森林的理想树种，它生长速度快，能够恢复退化的土地，而且耗水量低于其他树种。

苹果希望到 2030 年实现整个供应链的碳中和。300 多家供应商已经签署了 “供应商清洁能源计划”（Supplier Clean Energy Program），承诺到 2030 年实现苹果所有产品 100% 使用可再生能源。

苹果今天还发布了《Apple Restore Fund 在大西洋森林培育新树木》新闻稿，表示从幼苗开始，还土地以森林。