苹果日前通过新闻稿宣布，即将为 Apple Arcade 带来两款原生空间计算游戏《Crossy Road Castle》和《Solitaire Stories》，两款作品定于 4 月 25 日登陆 Apple Vision Pro，都将在原本平面化的玩法中融入沉浸式体验。

《Crossy Road Castle》由 Hipster Whale 工作室开发，玩家需要在不断旋转的塔楼中进行跳跃闯关，收集所有物品，解锁 Crossy 鸡和其他角色，并为它们戴上搞笑的帽子。

该游戏最初于 2020 年登陆 iPad、iPhone 和 Apple TV，而即将推出的 Vision Pro 版本则会带来一些新奇的体验。除了既有设备间的合作闯关功能外，玩家在游戏中击碎的方块和收集的金币会“飞出”屏幕，散落到虚拟地板上。同时，用户界面也将悬浮于空中，充分利用额外的可视空间。更特别的是，该版本将完全采用手部追踪操控。

另一款游戏《Solitaire Stories》则由 Red Games 工作室开发，是苹果 Arcade 平台独占的 Vision Pro 游戏之一。该作将经典的纸牌游戏“Solitaire”进行了虚拟化处理，加入了 3D 元素。玩家可以选择将牌局置于复古电台或是漂浮于空中进行游玩。与《Crossy Road Castle》类似，《Solitaire Stories》最初版本同样支持标准 iOS 设备和 Apple TV。

从现代 VR 玩家的视角来看，苹果似乎正通过第三方开发者采用一种“反向”的方式来推动游戏开发。相比之下，Meta 和 Pico 等厂商则更倾向于鼓励工作室创造或移植强调沉浸式环境的游戏，并在混合现实领域探索利用真实房间空间进行的互动玩法。

苹果通过 Apple Arcade 游戏订阅服务推广的大部分游戏并非 Vision Pro 原生游戏，这些游戏最初都是以 2D 形式呈现，而后才针对混合现实进行适配。至于苹果未来是否会通过 Apple Arcade 支持更具野心的沉浸式游戏项目，还有待观察。也许等到游戏市场发展到不可忽视的程度时，苹果才会将游戏业务提到更加重要的位置。