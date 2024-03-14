根据Canalys发布的报告，2023年第四季度，拉美地区智能手机市场延续上一个季度的强劲势头，实现20%的增长。这主要得益于品牌和渠道加强了补充库存的举措，以及主要国家社会经济稳定，增强了消费者的信心，并在节日季出货的高峰期刺激消费。2023年全年，该地区市场增长2%，达到1.189亿台。由于设备更换周期的有利因素，2023年下半年该市场出现复苏迹象，抵消前两个季度的下滑。

Canalys拉美地区高级顾问Miguel Pérez表示：“2023年第四季度，三星在拉美地区处于领先地位，但由于小米、传音和中兴等厂商拉高入门级产品的销量，使其市场份额自2014年第四季度以来首次跌破30%。与一些中国品牌抢占市场份额的策略不同，三星和摩托罗拉已经调整其长期战略，他们从以销量为中心的入门级和低端市场过渡到通过细分业务优先实现盈利。三星现在以其A系列、Galaxy S和Galaxy Z瞄准中高端和高端市场，而摩托罗拉则通过与主要运营商和零售商建立牢固的合作关系来巩固其亚军的地位。虽然中低端市场的主要销量是由E和G系列推动，但该品牌也正在通过Edge和可折叠razr系列在较高价位段细分市场中占据一席之地。”

Pérez补充说：“除了头部厂商之外，其他厂商在推动2023年第四季度同比增长20%方面也功不可没。比如，小米等品牌加强与墨西哥和哥伦比亚运营商的联系，并重视在巴西和中美洲的扩张，助其保持了增长势头，实现42%的增长。在中美洲，加勒比海和厄瓜多尔等新兴市场中，传音旗下的 Infinix和 Tecno 品牌瞄准注重性价比的年轻消费者，实现 188% 的惊人增长。值得注意的是，苹果20%的同比增长主要得益于其在巴西和墨西哥出货的成功，这两个市场占iPhone 15系列出货量的85%。在前五名中，中兴和荣耀的出货量都实现三位数的增长。中兴恢复对其主要市场墨西哥的大量出货量，并扩张了在中美洲、加勒比海和秘鲁的业务。同时，荣耀在2023年延续了上个季度的增长势头，展示了强大的库存管理和针对运营商和主要零售商的重点渠道战略。”

Canalys预测，尽管拉美地区面临持续的社会经济挑战，但2024年该地区智能手机市场仍将实现3%的增长。这种温和的增长得益于该地区持续的利率调整，旨在抑制通货膨胀并提振消费者信心，从而刺激消费。此外，更合理库存状况有利于新机型的推出。在中低端市场，新兴品牌将继续强调价格亲民这一重要的价值主张，并通过更换疫情期间购买的设备来推动销量。而头部企业将通过实施AI驱动战略和增强渠道伙伴关系来巩固自身地位，以抢占高端市场更多份额。