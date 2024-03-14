对于一些人来说，iPhone 15 Pro 可能既不够便宜，外观也称不上惊艳。如果你对后者颇有微词，那么奢侈品牌 Caviar 为你带来了意想不到的解决方案，他们别出心裁地将 iPhone 改造成了混合了苹果 Vision Pro 设计元素的奢华版本。

Caviar 近日推出了基于 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的特别改装款手机。改装后的手机在外观上融入了苹果 Vision Pro 的部分设计元素，例如 Vision Pro 的弧线、圆形通风口和橙色点缀，不过改装后的手机并没有能够观看空间视频的功能，手机下方则采用了与 Vision Pro 正面相似的蓝色色调。

令人咋舌的是，这款定制款 iPhone 15 Pro 起售价高达 8060 美元，而选择升级到 1TB 存储空间的 iPhone 15 Pro Max 版本更是要价 9560 美元（约 5.78 万元人民币）。如果你已经拥有现成的 iPhone，Caviar 公司也可以提供改装服务，价格为 5910 美元，但改装名额仅限 99 部。

这并非 Caviar 公司第一次对高端科技产品进行如此大胆的改造，这批混合了 Vision Pro 设计的 iPhone 属于他们推出的“未来系列”，其中还包括改造成特斯拉 Cybertruck 外观的三星 S24 Ultra 手机。

Caviar 公司此前也曾多次对苹果产品下手。例如，他们推出过包含初代 iPhone 主板零件的 iPhone 13 Pro、镀金的 PlayStation 5 以及镶嵌有恐龙化石的 iPhone 13 Pro 等产品，可谓是改裝界的“争议之王”。