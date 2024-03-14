尽管 Polestar 3 于 2022 年 10 月推出，但直到上个月才开始生产。首批汽车在中国下线，而美国南卡罗来纳州的生产将在几个月后开始。在此之前，Polestar 发布了新款 3 SUV 的美国定价。

Polestar 3 起价为 74,800 美元，包含 1,400 美元的目的地费用。在美国销售的所有 2025 款 Polestar 3 车型均配备双电机、全轮驱动以及 111.0 千瓦时的电池组，可进行高达 250 千瓦的直流快充充电。

基本型号的综合输出为 489 马力和 620 磅英尺的扭矩，足以以 5.0 秒的速度从 0 英里/小时加速到 5 秒。性能版本将功率提升至 517 马力和 671 磅英尺，实现 4.7 秒的冲刺时间。

至于装饰套件，Plus Pack 为您提供 21 英寸车轮、加热后排座椅以及带 25 个扬声器和空气低音炮的 1,610 瓦 Bowers & Wilkins 音响系统。Polestar用“生物属性微技术或动物福利羊毛座椅”覆盖座椅。性能包不仅通过软件调整增加了额外的魅力，而且还通过 22 英寸锻造轮毂、底盘调整和金色装饰来增添魅力。

购买高性能版本意味着您可以接受效率的大幅下降，因为与普通 Polestar 3 相比，续航里程减少了 36 英里。无论您选择哪种车型，所有车型都有资格获得 7,500 美元的 Polestar 清洁车辆奖励关于租赁交易。