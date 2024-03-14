凯迪拉克发布了其最新概念车的预告片，这是一款被称为“Opulent Velocity”的全电动 V 系列豪华性能汽车。

这只是一个概念，因此还没有有关生产、价格或任何规格的详细信息。我们可以看到前端有一个向下倾斜的引擎盖和一个发光的凯迪拉克徽章，似乎环绕在拐角处。

而凯迪拉克发布的短视频最值得注意的就是声音：声音很大！比通常静音的电动汽车声音大得多，这表明凯迪拉克可能对其电动 V 系列进行了一些听觉欺骗。

凯迪拉克发言人 Paige Tatulli 在一封电子邮件中表示：“Opulent Velocity 概念车庆祝了凯迪拉克 V 系列品牌的过去、现在和未来。”

发布预告片的时机旨在庆祝 2004 年 3 月在赛百灵国际赛道首次推出 V 系列车型 20 周年。那一年，我们看到了 2004 款凯迪拉克 CTS-V 的推出，这表明该汽车制造商的意图与宝马M和梅赛德斯AMG等其他性能豪华子品牌竞争。

由于其快速、无缝的加速和空气动力学形状，电动汽车非常适合性能领域。事实上，宝马、梅赛德斯和奥迪都有面向性能的电动汽车可供销售——或者至少已经制定了销售计划。如果凯迪拉克选择推出插电式 V 系列，那么它将会是最新的。