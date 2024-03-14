PIX Moving 与全球开源自动驾驶软件企业提雅智行TIER IV合作，发布自动驾驶教育开发套件–PIXKIT 3.0，这款产品将搭载 提雅智行TIERIV 最新研发的C1高清摄像头。

PIXKIT 3. 0特点如下：

·出厂预安装、预配置、开箱即用

·一站式自动驾驶套件，为客户提供0-1的自动驾驶开发平台

·软硬件高度集成，让客户专注于算法开发

·提供地图与传感器标定等一系列工具链，降低开发门槛

·提供指导文档，开源所有源代码，让开发更得心应手

·持续更新、迭代软件与算法，保持技术前沿

·加入ROS/Autoware社区，为开发提供源源不断的动力

·提供ODD示例，将自动驾驶部署到不同场景模块化设计，传感器可选配，支架可拓展，自定义适配自动驾驶方案

·搭载人工驾驶套件与自动驾驶套件，使测试更加多样性和灵活性，实现与耦合测试。

·传感器支架设计部分由AI生成仿生结构，通过金属3D打印制造而成。

Autoware 是世界上初个用于自动驾驶汽车的“一体式”开源软件 , 它包括自动驾驶所需的所有功能（即定位、地图、感知、规划、控制），模块化架构具有清晰定义的接口和 API，能够针对不同场景进行增减和优化。经过多年迭代，目前已经升级到 Autoware Core/universe 版本。

PIX 研发团队创新性的将 Autoware Core/universe 升级融合到 PIXKIT 上，旨在整合底盘、传感器、自动驾驶软件和开发经验，优化自动驾驶算法，为科研工作者提供一个开源的自动驾驶研发平台。