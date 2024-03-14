近日北汽蓝谷新能源科技股份有限公司发布公告，披露（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）拟与北京汽车集团产业投资有限公司（以下简称“北汽产投”）、北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“北京海纳川”）共同出资设立平台公司北汽海蓝芯能源科技（北京）有限公司（以工商部门核准登记为准，以下 简称“平台公司”），平台公司注册资本3.9亿元，其中北汽蓝谷出资5000万元。

平台公司将作为管理与投资主体，与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）、北京京能科技有限公司（以下简称“京能科技”）及小米汽车科技有限公司（以下简称“小米汽车”）共同出资设立合资公司北京时代新能源科技有限公司 （以工商部门核准登记为准，以下简称“合资公司”），该合资公司注册资本10亿元，其中平台公司出资39000万元，占比39%；宁德时代出资51000万元，占比51%；京能科技出资5000万元，占比5%；小米汽车出资5000万元，占比5%。合资公司成立后，将在北京投资建设电芯智能制造工厂。

北汽新能源与宁德时代的合作始于2010年，双方在电芯、模组、电池系统三大层面建立深度合作关系，宁德时代也是极狐汽车的主要电池供应商。此次与宁德时代、小米合作建电芯工厂，旨在整合核心、优质供应链资源，谋划极狐的长远、稳健发展。