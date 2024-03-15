动点出海获悉，总部位于印尼雅加达的金融科技初创公司近日宣布，已在其得到超额认购的B轮融资中筹集到了2750万美元资金。

据了解，这笔融资由挪威投资机构Norfund、MUFG Innovation Partners、OP Finnfund Global Impact Fund I联合领投，Krungsri Finnovate以及现有投资者IFC、OCBC Indonesia、 Insignia Ventures Partners参投。

根据声明，本次资金将用于提升AwanTunai的借贷资本规模和风险管理水平。AwanTunai称，至今年年底，公司希望为用户提供20亿美元的年化库存采购融资。

AwanTunai成立于2016年，主要为印尼的中小微企业提供线上融资和支付服务。据介绍，这些企业可以在线申请AwanTunai的融资解决方案AwanTempo，并从中获得最高2亿印尼盾的营运资金。此外，企业还可以通过其应用程序AwanToko获得关于供应商、库存订单管理等方面的信息和服务。

在市场表现方面，目前，AwanTunai已同印尼全国超过12万家商户开展了合作。

作为背景，有研究指出，现阶段，由于印尼有近80%的人口处于“underbanking”状态，对多数当地企业主来说，获得营运资金仍然是一个艰巨挑战。不过，随着该地区数字经济的加速发展，报告称，到2030年，印尼的数字贷款规模有望从23年的60亿美元增长至400亿美元。