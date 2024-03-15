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2023年第四季度折叠智慧型手机出货量和前年同期相比成长33%，达到420万台，是迄今第四高的总量。

DSCC (A Counterpoint Research Company)预计，华为将在2024年第一季度首次超越三星，取得折叠手机领先位置。

预计华为和荣耀将在2024年市占成长，而Oppo和Vivo暂退小折叠手机，市占预计会下滑。

2024年第一季度折叠手机市场预计年对年成长105%。

根据DSCC (A Counterpoint Research Company) 最新折叠/卷轴式手机出货量及技术报告，2023年第四季度折叠智慧手机出货量和前年同期相比增长33%，尽管三星Galaxy Z Flip 5和Z Fold 5出货量低于预期，三星仍2023年第四季保持领先。华为和荣耀honor在2023年第四季各增长不少市占。

在2023年第四季，共有23种不同的折叠手机上市。在销售最高的前十款中，三星占了四款，荣耀honor和Oppo各占两款，华为和小米则各有一款。三星Galaxy Z Flip 5仍是最畅销机种，其次是华为Mate X4、荣耀honor Magic Vs2、三星Galaxy Z Fold 5和Oppo Find N3 Flip。

华为凭借Mate X5和Pocket 2的优势以及三星缺乏新产品的情况下，预计在2024年第一季度和第二季度，首次在折叠手机市占率中超越三星。DSCC (A Counterpoint Research Company) 也表示，在2023年第四季度，京东方BOE在折叠面板采购中超越三星显示器(Samsung Display；SDC)，华为增加面板采购以推动其市场份额增长。预计华为的强劲表现将推动2024年第一季折叠手机市场和前年同期相比增长105%。然而，预计三星将在2024年下半年重新回到领导地位，在2024年三星优势仍领先于华为。在2024年第一季度将有25款不同的折叠手机出货，而在整个2024年，才会有27种不同的折叠手机要上市。

折叠手机品牌市占图表

尽管预计华为和荣耀honor将在2024年增长市占，Oppo和Vivo则担心价格空间有限不足、手机厚度问题、中国市场接受度等问题，暂不会推出翻盖式折叠手机，市占率预估会减少。然而，预计华为在2024年至少将推出两款新的翻盖式手机，并且荣耀honor、摩托罗拉、三星等其他品牌也将推出全新翻盖手机。总结：预计翻盖手机将在2024年增加折叠手机的销售量。

分析师观点：华为预计在2024年第一季度成为折叠手机市场的领导者，这一趋势不仅凸显了其在技术创新和市场策略上的成功，也指示了折叠手机市场的快速成长和竞争格局的变化。对于三星和其他竞争对手来说，这是一个重要的信号，表明他们需要不断创新和调整策略，以保持在快速变化的市场中的竞争力。