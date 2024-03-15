道奇正在开启汽车肌肉的新时代，今天宣布旗下全球首款也是唯一一款电动肌肉车：全新道奇 Charger。从 0 加速到 60 英里/小时仅需 3.3 秒。过去隆隆作响的 V8 发动机将一去不复返，取而代之的是双电动机和一些花招，比如外部扬声器发出的仿真引擎声。 2024 年道奇 Charger Daytona Scat Pack 和 2024 年道奇 Charger Daytona R/T 的全电动两门轿跑车版本将于 2024 年中期开始生产。全电动四门 Daytona Scat Pack 和 R/T 车型将于 2025 年第一季度开始生产。汽油动力两门 Dodge Charger SIXPACK HO 和四门 Dodge Charger SIXPACK SO 车型也计划开始生产将于 2025 年第一季度投产。

全新道奇 Charger 为道奇肌肉兄弟系列推出了第一款全电动肌肉车。下一代道奇 Charger 车型是首批首次采用 STLA Large 平台的车辆，该平台是一个高度灵活的纯电动汽车原生平台，具有承载极限动力的潜力。可以采用各种悬架模块和动力总成支架来满足车辆特定的性能目标。

特点：

全电动、全轮驱动Dodge Charger Daytona车型由 400V 推进系统驱动，可提供增压 V-8 性能、零尾气排放和即时扭矩响应。该系统包含高压电池组、双集成充电模块以及前后电驱动模块 (EDM)。前 EDM 采用前轮端断开装置，提高了行驶里程和效率，而后 EDM 包括机械限滑差速器，以增加牵引力和性能。前后 EDM 均采用 3 合 1 架构（逆变器、变速箱和电机），每台可产生 335 马力 (250 kW) 和 300 磅英尺的扭矩。

该电池组的装机容量为 100.5 kW，峰值放电率为 550 kW，经过专门设计，可让电机在四分之一英里的范围内利用电池所能输出的最大功率，从而最大限度地提高加速度。电池电芯结构为棱柱形，通过刚性外壳提供结构更稳定的电芯和更好的热性能，从而在高性能行驶过程中降低电池温度。电池的镍钴铝化学成分可提供更多的每克电量，这是高辛烷值燃料的电池电动版本。使用 3 级直流 CCS 快速充电器时，两款车辆只需 27 分钟多一点即可从 20% 充电至 80%。使用 350 kW 快速充电器时，Daytona R/T 的预计充电速度约为每分钟 9.9 英里，Daytona Scat Pack 的充电速度约为每分钟 8.1 英里。

400V 推进系统将六个性能级别整合到一个动力系统中。2024 Charger Daytona R/T 配备了标准的 Direct Connection Stage 1 升级套件，可增加 40 马力，总计达到 496 马力，而 Daytona Scat Pack 则配有 Stage 2 套件，可额外增加 80 马力，总输出达到670马力。未来的 Daytona 车型将需要购买 Direct Connection Stage 套件，才能从基础车型升级到 Stage 1 和 Stage 2 性能。

Charger Daytona 车型还利用了先进且可定制的再生制动系统，在减速过程中将车辆的动能转化为电能，以增加总里程。驾驶员可以使用换档拨片调节再生制动级别（0.1g、0.2g 或 0.3g 再生），以定制驾驶体验。

全新道奇 Charger 通过现代的肌肉外观呈现出肌肉车设计的精髓，注重功能，避免过度设计，并巧妙地从其前身的简洁、永恒的线条中汲取灵感。全新Charger设计以纯粹的宽体姿态脱颖而出，两门轿跑车和四门轿车拥有相同的轴距。可选的全长玻璃车顶（亮黑色喷漆车顶为标准配置）增强了驾驶室的露天感，并且与大型后舱盖一起提供了宽敞的玻璃天篷。

道奇正在申请专利的前 R 翼是 Charger Daytona 车型独有的，它是对原始 Charger Daytona 设计的呼应，同时还使空气能够流过前部通过区域，增强下压力，同时创造独特的视觉轮廓。

该车辆的动态分层仪表板和控制台主题配备了独立式宽幅 10.25 英寸或可用的 16 英寸仪表板，12.3 英寸中央显示屏位于成角度的中央堆栈中，提供了独特的雕刻效果。内饰具有现代科技感。线条和纹理让人想起 1968 年道奇 Charger 标志性仪表板，重新调整体积，感觉更轻，并支持只有道奇才能制造的彻底现代性能车辆的理念。

全新的沉浸式态度调整车内照明具有 64 种颜色和强度可调性，可对车辆事件做出反应，例如打开车门和按下点火按钮。姿态调节照明通过参数化纹理来表达，为车内增添了雕塑感，从驾驶员车门到仪表板再到乘客车门，以 270 度环绕。

方向盘注重性能和技术感，采用加热平顶/平底设计，包括用于管理再生制动的换挡拨片和 PowerShot 按钮（位于方向盘前部，可快速访问），用于 Daytona Scat Pack和 R/T。全新的、现代的“手枪式”换档杆和启动/电源按钮紧密地封装在中控台上，中控台还配有无线手机充电器。内饰徽章与车型相对应：Daytona 代表全电动汽车，Charger 代表汽油动力 SIXPACK 车型。

布质和人造革座椅是标准配置，高级选项包括加热黑色纳帕皮革和恶魔红色纳帕皮革座椅。配有独特通道的高靠背固定头枕座椅可搭配 Plus 套件、Track 套件以及碳纤维和麂皮套件。

点评：与所有电动汽车一样，Charger Daytona 会发出低速嗡嗡声，以提醒行人和道路上的其他人。但当转速增加时，车辆的“分室式排气系统”就会启动。“声音强度与更高的性能相关，”道奇说，这意味着随着车辆加速，假发动机的咆哮声的音量和凶猛程度都会增加。是的，有扬声器。在道奇首席执行官蒂姆·库尼斯基斯眼中，新款Charger无论动力是如何制造的，都是一辆肌肉车。性能上，2024 款道奇 Charger Daytona 纯电动车型配备 400 伏系统和 100.5 kWh 电池，可输出高达 670 马力。这款电动肌肉车将于今年晚些时候上市，下一代道奇 Charger 创造了一个传奇。无论如何，Charger 将保住世界上最快、最强大肌肉车的称号。