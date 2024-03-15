三星宣布其Galaxy S24系列将允许您将 HDR 照片上传到 Instagram一个月后，谷歌的 Pixel 手机也同样受到关注。

从周一开始，Pixel 7和8系列以及Fold 都将允许您在 Instagram 上分享 Ultra HDR 照片和 10 位 HDR 视频。HDR 代表高动态范围，拍摄的素材呈现出更鲜艳的色彩、更明亮的强度和更高的对比度。从本质上讲，照片和视频看起来更真实，而且褪色更少。当人们滚动浏览他们的提要时，这可以让您的内容占据优势。

谷歌还将其Circle to Search功能扩展到更多 Pixel 手机。这款人工智能驱动的工具可让您圈出或突出显示屏幕上的任何内容，以立即获取其上的 Google 搜索信息，而无需切换应用程序。就像有影响力的人在社交媒体帖子中穿什么一样？想更多地了解一个陌生的地标吗？按住手机的主页按钮或导航栏，然后点击或在您要搜索的内容周围画一个圆圈，Google 将立即提取更多信息。如果您对所看到的内容有具体疑问，也可以在弹出的搜索栏中输入这些问题。

Circle to Search 已经在Galaxy S24 系列和 Pixel 8 系列上提供，谷歌现在也将其扩展到 Pixel 7 和7 Pro。

在上周世界移动大会之前，谷歌还分享了一些 Android 更新，例如将其Gemini AI 工具集成到Messages中，并在Wear OS中提供Google 钱包通行证，以便您可以直接从智能手表访问登机牌和门票。