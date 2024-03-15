在推出旗舰七座起亚 EV9 后，这家韩国制造商将注意力转向更实惠的电动汽车，即将推出 EV3 和 EV4 车型。

起亚去年年底通过两个概念预览了这两款新车型。虽然没有透露公司的定价目标是什么，但 AutoPacific 总裁 Ed Kim 认为起亚将其定价在 35,000 美元左右是明智的。这将为起亚打开电动汽车市场的新领域，并使其比许多竞争对手更具优势。EV3预计将于今年年底或 2025 年初上市，而 EV4 可能将于 2026 年推出。

Kim认为，最近电动汽车需求的疲软仅仅是因为市场过度饱和，“电动汽车处于豪华价位”，导致中产阶级买不起。

Kim 告诉《汽车新闻》：“如果汽车制造商能够推出 RAV4 尺寸的电动汽车，使其价格接近 34,000 美元，那么这将大大有助于吸引消费者。” “为了继续起亚作为非豪华品牌的增长，他们需要解决市场的主流部分，幸运的是他们正在开发 EV3 和 EV4。”

EV3 被认为是 EV9 的微型版本，而EV4是一款低矮轿车。如果 EV3 的定价在 35,000 美元左右，它将成为雪佛兰 Equinox EV 的直接竞争对手，而 EV4 类似的起价将使其能够低于特斯拉 Model 3。