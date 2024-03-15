雷鸟X2 Lite首次在国内展会公开亮相，是目前最轻薄的双目全彩MicroLED光波导AR眼镜，整机重量仅60克左右。眼镜搭载了高通骁龙AR1芯片，并集成AI大模型能力，为AI+AR眼镜的最强结合体，预计2024年Q3正式上市。值得一提的是，得益于在AR核心光学显示领域的突破，雷鸟X2 Lite显示效果较上一代产品有明显提升，在不久前的CES 2024上，近眼显示专家Karl Guttag在体验完产品后给予了极大肯定，表示X2 Lite的显示效果“远超想象”。

雷鸟X2是业内首款量产的双目全彩MicroLED光波导AR眼镜，产品不仅率先打破了MicroLED全彩和量产两大难题，更是创下多项行业第一的记录，被誉为“消费级AR里程碑产品”。雷鸟X2支持大模型语音助手RayNeo AI、AR翻译、空间导航、微信音视频通话、第一视角影像创作等功能，为用户提供丰富的真AR体验。

此外，雷鸟创新还带来了BirdBath产品线的最新产品雷鸟Air 2，以及JoyDock、雷鸟魔盒等一众影音游戏配件。雷鸟Air 2搭载索尼旗舰级MicroOLED屏幕，兼容包括雷鸟魔盒、手机、电脑、平板、游戏机、无人机等多种智能终端，可用户带来等效201英寸的高清巨幕。JoyDock为Switch提供最佳大屏扩展方案，无需底座，即插即用，让Switch一秒解锁201英寸、1080P游戏巨幕，随时随地自由畅玩！雷鸟魔盒内置爱、优、腾、B站等多个主流视频平台，并支持U盘、TF卡等外接存储，让巨幕观影不再受限。