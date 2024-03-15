新西兰的马纳波里湖经常被描述为世界上最干净的湖泊，因为它的湖水清澈见底，这些湖水是由融化的冰川和每年融化的雪水供给的。现在，随着世界上第一艘飞行电动水翼渡轮的采用，该湖的水力发电站变得更加清洁。

新西兰可再生能源公司 Meridian Energy 与瑞典电动水翼船制造商Candela签署了一项协议，新型 Candela P-12 电动渡轮将搭载该站的工作人员在湖上来回穿梭。

由于 Meridian 只生产可再生能源，因此该公司的排放来自内燃机车辆和船舶等内部来源。用电动汽车取代这些排放源可以帮助公司完全消除有害排放。

在马纳普里湖改用 P-12 电动渡轮预计每年可减少 240 吨碳排放。

马纳波里湖被广泛认为是新西兰最美丽的湖泊之一。它是联合国教科文组织世界遗产，位于世界著名的峡湾国家公园内。作为Meridian 的 Manapouri 水电站所在地，该湖在该国的水力储存中发挥着关键作用，产生的电力足以为超过 60 万个新西兰家庭供电。

Meridian Energy 的发电总经理 Tania Palmer 解释说，Candela P-12 电动渡轮是 Meridian 减少内部运输排放的多种方式之一，这是该公司在 2030 年前将排放量减少 50% 的目标的一部分。大胆创新地减少排放，这项交易是我们在全球范围内寻找最新、最好的技术以满足我们需求的结果。”帕尔默说道。“坎德拉 P-12 是我们目前用来运送员工和承包商穿过湖到发电站的柴油渡轮的令人兴奋的替代品。它将大幅减少排放，同时为我们的团队提供可以说是世界上最好的通勤。”