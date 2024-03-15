斯巴鲁和日本汽车供应商爱信已同意合作，共同开发和生产电动汽车的电桥。这些将用于为斯巴鲁计划从本十年后半叶开始生产的新型电动汽车提供动力。

根据斯巴鲁的新闻稿，两个合作伙伴之间的合作“旨在实现各种性能方面，同时考虑到客户使用车辆的环境。” eAxel 集成了驱动电池电动汽车所需的主要组件。“它主要由变速箱、电机和逆变器组成，”斯巴鲁解释道。

此外，合作伙伴认识到，随着制造商更加关注电气化，汽车行业许多公司的现有供应链正在发生变化。考虑到这一点，斯巴鲁和爱信将研究“最佳零部件供应商和生产方案”。

斯巴鲁去年八月修改了电动汽车目标。这家日本制造商目前的目标是到 2030 年销售 60 万辆纯电动汽车。纯电动汽车将占斯巴鲁全球销量的 50%。在2020 年初的上一份战略计划中，斯巴鲁仍然假设到 2030 年其全球销售的汽车中只有 40% 是电动汽车（电动汽车和混合动力汽车的总和）。根据新规划，后者将扮演从属角色。

斯巴鲁目前仅提供一款电动车型，即Solterra 电动 SUV。制造商宣布，还将推出七款纯电动汽车。其中三艘将于 2026 年底前上路，另外四艘将于 2028 年底前上路。

为了实现这一目标，该汽车制造商计划于 2027 年在日本设立第二条生产线（产能同样为每年 20 万辆纯电动汽车），并在美国设立一条生产线。后者仍然是一个重要的销售市场，制造商希望到 2028 年仅在该市场每年销售 40 万辆纯电动汽车。上述 60 万辆是全球范围内的，并且只计划在 2030 年销售。