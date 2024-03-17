在第三次超过 1,000 公里的长途公路旅行中，梅赛德斯-奔驰 VISION EQXX证明，即使是阿拉伯沙漠也不会成为能源效率的障碍。在繁忙的城市街道和开阔的沙漠等具有挑战性的路线上，这款开创性的测试车辆的耗电量为 7.4 千瓦时/100 公里（8.4 英里/千瓦时）。对于汽油车辆来说，这相当于约 0.9 升/100 公里或 282 MPGe。在高达 34 摄氏度（93 华氏度）的环境温度下，VISION EQXX 大幅超越了之前的最佳成绩。

阿拉伯半岛效率驱动的起点是沙特阿拉伯利雅得的梅赛德斯-奔驰中心。目的地是最近在阿联酋迪拜开业的梅赛德斯-奔驰品牌中心。路线全长 1,010 公里（627.6 英里），总行驶时间为 14 小时 42 分钟。

VISION EQXX 于凌晨 4:15 带着满电离开利雅得，当晚上 7:57 抵达迪拜时，仍有 309 公里（192 英里）的续航里程。该路线涵盖利雅得和迪拜的城市和郊区路段交通繁忙，公路路段漫长，穿越开阔的沙漠。

VISION EQXX 已两次证明其单次充电可行驶超过 1,000 公里的能力（辛德尔芬根 – 卡西斯 和 下蒂尔克海姆 – 银石赛道）。第三次公路旅行的目的是最大限度地提高所有区域的效率并检查极端沙漠条件下的系统性能。在高达 34 摄氏度的干燥沙漠高温下，该车先进的热管理尤其令人感兴趣。

智能按需系统使电动传动系统和驾驶室保持凉爽。空调系统在旅途中正常运行，对能源效率的负面影响最小，部分归功于多源热泵。该热泵的进一步开发版本已集成到 2023 年 IAA Mobility 上推出的Concept CLA Class 中。这一接近量产的概念车预览了基于梅赛德斯-奔驰模块化架构 (MMA) 的车型系列，并受益于广泛的技术。

无情的沙漠阳光也让工程师有机会仔细检查 VISION EQXX 上太阳能屋顶的性能。117 个太阳能电池用于为许多辅助设备供电，减少高压系统的能源消耗，并进一步提高整体效率。在前往迪拜的途中，该系统收集了 1.8 kWh 的太阳能，增加了约 1.8 kWh 的太阳能。总航程 24 公里。对该技术的批量生产优势的研究仍在继续。与之前的试驾进行比较分析相关的还包括收集的风和阳光对效率影响的数据。除了太阳温度之外，测量甚至还包括太阳光的角度和方向。

影响任何车辆效率的因素始终是方向盘后面的人。效率之旅的驾驶团队都是经验丰富的专家，负责特定的测试任务。为了帮助最大限度地提高能源效率，他们充分利用了汽车的智能效率助手。它汇集了广泛的可用信息，并实时建议最有效的驾驶方式。这包括太阳和风的方向和强度等数据。例如，在阿联酋海岸遇到具有挑战性的侧风时，该系统可以帮助驾驶员相应地调整速度。为了在停靠期间获得最大的太阳能产量，团队使用太阳能信息显示屏（技术视图）将 VISION EQXX 停放在与太阳对齐的位置。