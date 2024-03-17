极越汽车CFO刘吉宁在中国电动汽车百人会论坛上表示，电动化方式是颠覆了行业很多格局，“我们现在的车企，不管是财务表现也好，跟5年前，10年有很大区别，10年里面成长比较快的是抓住了，或者在电动化方向投入比较坚决，也都是抓住了几次行业的变迁，脱颖而出的，我看到了一个大趋势对这个行业里面排位顺序带来的巨大的改变。”

刘吉宁强调，非常相信智能化会像电动化一样会把这个行业格局再颠覆一次，对于一些新进入者，或者在行业里面做好了充分准备的玩家都有很好的机会。

谈及盈利问题，刘吉宁表示，首先汽车是一个规模性的行业，要实现一定的财务盈利还是需要一定的规模效应，“不管是哪家，迅速达到一定的规模，利用这个行业规模产生规模效应，这肯定是从硬件角度来说实现盈利的一个基本路径。”

此外，刘吉宁认为，当软件和服务能够做好之后，相信后面的商业化机会都会随之而来，只要提供有价值的产品，就能够获得相应的商业价值。“如果我们看到像手机行业、PC行业都有除了硬件收入之外软件提供的载体，我相信主机厂如果在服务跟上的情况下，还是有机会通过好的服务获得好的商业回报，但是这个事还是在探索期，现在说这个事什么时候能够实现，有多大的机会，我觉得还是为时过早，我们先聚焦把用户体验做好，让用户离不开这个产品，后面自然而然会有很多机会。”