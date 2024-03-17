科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.03.11-2024.03.17）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

就像提到东南亚创投生态总离不开新加坡一样，对新加坡来说，南洋理工大学也会是该地区科创生态中无法被忽视的一部分。

以本周的医疗科技初创公司SynPhNe的起源为例。SynPhNe是由新加坡南洋理工大学（NTU）旗下全资子公司NTUitive孵化而出，而在该公司之外，作为一家负责该大学知识产权管理、创新促进、创业支持并促进其研究商业化的创新创业机构，NTUitive迄今已孵化出49家类似的初创公司。

当然，也并不仅仅只是NTUitive。据介绍，在南洋理工大学的创新&创业项目（Innovation and Entrepreneurship programme，NTUitive隶属于这一项目）之下，已经有330家初创公司和深科技孵化项目于此走出。此外，该项目也已经筹集到了8.2亿新元、披露超1500项技术、IP授权数量达800+——这些数字足以证明其对于新加坡科技生态不言而喻的重要性。

有数据指出，目前，新加坡已经有超过4600家初创公司，并已成为全球创新指数排名前十的地区。而作为参照，2012年时，该地区仅达成104笔融资交易，金额规模为3.29亿新元。这十余年的发展对新加坡来说可能并不算太过漫长，但在此之后，也不仅仅只是通过NTU，这个快速崛起的地区也将继续以主要参与者的身份为全球科创生态版图带来更多期待。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

产业&动态

半导体独角兽Silicon Box将投资36亿美元在意大利建厂：新加坡半导体独角兽Silicon Box近日宣布，计划最高投资36亿美元以在意大利建设一家芯片工厂。据悉，该工厂的规划选址地区位于意大利北部，将主要用于Chiplet芯片的半导体组装和测试，从而促进Silicon Box预计于28年推出的下一代技术的落地。

日本和东盟计划于2025年统一二维码支付系统：据悉，自2025年起，日本与东盟两地将统一其二维码支付系统。据介绍，这些举措旨在促进双方国家之间的消费，减少兑换货币过程中的一些阻碍（尤其是对游客而言）。作为背景，22年时，新加坡、印尼、泰国、马来西亚、菲律宾五东盟成员国签署了国家间支付一体化谅解备忘录，并陆续在多个领域进行互动。有消息称，本次日本和东盟的支付互通是这一声明的延续。

富卫在新加坡小规模裁员：据外媒援引知情人士消息表示，亚洲保险公司富卫（FWD）已在新加坡裁员。消息人士称，本次裁员只影响了少数职位，人数为10人左右。据悉，在2021年首次尝试在美国上市后，富卫已两次推迟其香港IPO计划。目前，富卫并未对此消息置评。

Canalys：东南亚手机市场 2024 年迎开门红，出货量激增 20%：根据Canalys发布的报告，2024年1月，东南亚五大市场的智能手机出货量飙升至726万部，同比激增20%。借助2023年底，多个节日激发了消费需求，重点布局低端领域的智能手机厂商已借势扩大其销量。

投融资

医疗科技公司SynPhNe获得500万美元融资：SynPhNe由新加坡南洋理工大学的NTUitive项目孵化，旨在通过其可穿戴设备帮助患有中风和脑损伤患者的康复。据介绍，SynPhNe的解决方案历经10年研发历程，拥有14项专利，且也已经过临床验证。此外，SynPhNe也指出，该设备结合了神经反馈、游戏化和数据分析的技术原理，能够为患者的康复过程提供定制的实时视角，并支持用户在诊所和家庭环境中进行康复。

金融科技公司AwanTunai获得2750万美元融资：AwanTunai成立于2016年，主要为印尼的中小微企业提供线上融资和支付服务。据介绍，这些企业可以在线申请AwanTunai的融资解决方案AwanTempo，并从中获得最高2亿印尼盾的营运资金。此外，企业还可以通过其应用程序AwanToko获得关于供应商、库存订单管理等方面的信息和服务。

观点&观察

来自新加坡，“全球首个实时拼车平台”赴美上市了：美国时间3月6日，总部位于新加坡的拼车平台Ryde基于“RYDE”的股票代码在纽交所敲响了上市钟声，并以持平发行价的股价为当日收盘画上了一个不算多么波澜的句点。尽管从本次共计1200万美元的IPO规模上来看，这与Ryde此前的目标（1700万美元）相比多少有了一些距离，作为“首家通过IPO在纽交所上市的新加坡网约车初创公司”，在Ryde看来，它在这一天所收获“历史性成就”显然有着很多深意。

活动

动点国际与启迪之星联合举办BEYOND Tonight：中马STIS交流会：周四， TNGlobal与启迪之星在马来西亚吉隆坡联合举办了“BEYOND Tonight：中马STIS交流会”。在交流活动中，TNGlobal创始人、BEYOND Expo联合创始人卢刚博士介绍了BEYOND Expo 2023的亮点，并以深刻的前瞻分享吸引了在场观众，为与会者展示了即将到来的该盛会在2024年的一些令人期待的前景。