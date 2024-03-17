保时捷正在扩大其全电动运动轿车的车型阵容，包括 Taycan Turbo GT 和带有 Weissach 套件的 Taycan Turbo GT。后者专为赛道而设计，省去了后排座椅，以实现更好的功率重量比。在峰值功率下，两种型号均可提供超过 1,100 马力。结合各种轻量化结构和空气动力学措施，这些全电动 GT 跑车提高了驾驶动力的标准。

后桥上采用了采用碳化硅作为半导体材料的更强大、更高效的脉冲逆变器。首批 Taycan Turbo GT 车型将于今年春季交付给客户。

保时捷最近对 Taycan 车型系列进行了大规模升级，并普遍提高了汽车的整体系统动力。除此之外，与前代车型相比，采用新型后桥电机的增强动力系统可实现更高的动态性能。Taycan Turbo GT 和配备 Weissach 套件的 Taycan Turbo GT 是全新运动旗舰车型，将 Taycan 性能提升到新的水平。两辆车都配备了更强大的脉冲逆变器，功率为 580 kW。借助启动控制，根据峰值功率测量方法，超增压功率可增加至 760 kW，或两秒内可增加至 815 kW。

Taycan Turbo GT 从零加速到 100 公里/小时仅需 2.3 秒，而使用魏斯阿赫套件仅需 2.2 秒。这使得该模型比Taycan Turbo S快一到十分之二秒。从静止到 200 公里/小时的加速差异甚至更大：不带/带魏斯阿赫套件的 Taycan Turbo GT 需要 6.6 或 6.4 秒，比 Taycan Turbo S 快 1.3 秒。

脉冲逆变器是控制电动机的关键部件。在两款 Taycan Turbo GT 车型中，后轴均采用最大电流为 900 安培的脉冲逆变器。它们可提供比 Taycan Turbo S 中的 600 安培脉冲逆变器更大的功率和扭矩。为了提高效率，碳化硅也用作脉冲逆变器中的半导体材料。这显着降低了 PWR 中的开关损耗并实现了更高的开关频率。变速箱的传动比和坚固性也得到了改善，可实现更高的扭矩值。两个版本的最大扭矩均高达 1,340 牛顿米。根据 WLTP 测量，Taycan Turbo GT 车型的续航里程可达 555 公里。

通过智能轻量化结构措施，与 Taycan Turbo S 相比，保时捷将 Taycan Turbo GT 的重量减轻了 75 公斤。许多碳纤维部件为此做出了贡献。B 柱装饰、车门后视镜上壳和侧裙镶嵌件等部件均采用碳纤维。由 CFRP 制成的全桶型座椅、轻型行李箱以及取消尾门电动软关闭功能也减轻了重量。

Taycan Turbo GT 标配动力套件。其中包括具有 GT 特定调校的保时捷 Active Ride 悬架。在动态驾驶情况下，由于车轮负载的平衡分布，该悬架可确保与道路几乎完美的连接。此外，装备包还包括特殊性能的夏季轮胎。它们安装在 21 英寸轻质锻造车轮上。独特的 Turbo GT 车轮具有浮雕铣削辐条，可减轻重量，同时有效地为制动器通风。

Taycan Turbo GT 标配轻质陶瓷制动器。基于保时捷陶瓷复合制动器（PCCB），制动系统从重量角度进行了优化。制动盘室和制动卡钳壳体的设计更改使重量减轻了两公斤以上。这对驾驶动力和性能都有积极的影响：减少非簧载质量和旋转质量可以提高性能。制动卡钳仅采用胜利金漆。