Epiq的设计长4.10米，该系列版本可能会在2025年以同名推出。凭借其紧凑的外部尺寸，斯柯达强调“宽敞的内部空间和高达490升的行李箱容量”。不过，斯柯达仍然对这款小五座的技术数据讳莫如深——除了外部长度和行李箱容积之外，只提到了超过400公里的续航里程。

该技术将来自大众ID.2，该车是基于模块化电驱动平台（MEB）的最新演进阶段而开发的。除其他外，它包括切换到前轮驱动。在ID.2all 研究中，大众承诺输出功率为 166 kW，续航里程可达 450 公里。如果更扁平的小型车达到 450 公里，那么对于更高的 SUV 来说“超过 400 公里”似乎是现实的。

新的 Modern Solid 设计语言结合了坚固性、功能性和真实性。斯柯达 Epiq 设计研究的特点是雕刻的发动机盖上带有新的斯柯达字标。其亮黑色 Tech-Deck 外观是对熟悉的斯柯达格栅的现代重新诠释，并装有距离雷达和前置摄像头等电子设备。Tech-Deck 表面两侧是双功能 T 形 LED 元件，用于日间行车灯和指示灯。前大灯位于较低的次要位置。他们的照明模块采用立体派风格的设计，并采用矩阵 LED 技术。

坚固的前保险杠配有引人注目的扰流板，涂有独特的深铬色。侧视图的特点是一条高高的龙卷风线，在视觉上将温室与车身的其他部分分开，并强调了汽车强大的肩膀。下面的轮拱采用引人注目的装饰，并装有经过空气动力学优化的车轮。低矮、缓坡的车顶线与车顶扰流板融为一体，以实现最佳的空气动力效率。后部还配备了坚固的保险杠，尾门上还配有独特的深色镀铬斯柯达字样。明亮的月光白哑光金属漆凸显了斯柯达 Epic 设计研究的简约外观。车顶纵梁、车轮以及前后保险杠上的华丽橙色细节增添了视觉趣味。

斯柯达 Epiq 将是第一款采用简约现代实心内饰的量产车，注重耐用、实用和可持续材料。它有一个开放式储物箱，在自由浮动的中控台中包括一个无线手机充电器，以及提供更多存储选项的 Simply Clever 储物箱。这款靴子还受益于该品牌标志性的 Simply Clever 一些细节，例如包钩、货物元件、紧固钩和隐藏式地板隔层。两辐方向盘展示了新的斯柯达字母以及物理按钮和带有华丽橙色装饰的触觉滚轮，可在驾驶时控制关键功能。移动数字钥匙可以通过客户的智能设备进行广泛的交互，从而增强用户的数字体验。这突显了斯柯达“移动优先”方法一贯以客户为中心的理念，旨在让驾驶员的日常生活更加轻松。斯柯达 Epiq 还支持双向充电，将汽车转变为滚动储能装置，可以将多余的电能输送到客户的家庭和其他电器中。

斯柯达 Epiq 将成为斯柯达历史上的一个里程碑，其独特且易于识别的名称强调了这一点。它非常适合斯柯达纯电动SUV车型的命名：开头的E代表斯柯达电动车型，而结尾的Q则表明它是该品牌SUV家族的一员。Epiq源自古希腊语“epos”，它代表“文字”或“诗句”，也代表“故事”或“诗歌”。

这个名字唤起了积极的联想，例如令人惊叹、伟大、非凡和卓越。凭借其巧妙的功能和多功能性，斯柯达 Epiq 旨在满足以家庭和生活方式为导向的客户的需求。这款城市SUV跨界车将在西班牙潘普洛纳生产，作为大众汽车品牌集团核心代表斯柯达、Cupra和大众汽车的联合开发和生产项目。

斯柯达汽车致力于在未来几年投资数十亿欧元用于电动汽车转型。斯柯达 Elroq 是一款纯电动紧凑型 SUV，将成为即将推出的电动车型活动中推出的首款车型，预计将于今年晚些时候首次亮相。