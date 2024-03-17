大众汽车正在扩大其运动型 GTX 车型的范围。作为双重全球首发，全新 ID.3 GTX 和 ID.7 GTX Tourer 车型现已率先亮相。运动型和动感十足的 GTX 车型提供了一种完全独特且特别迷人的电动汽车类型。事实上，在欧洲新注册的ID.4和ID.5中，有五分之一都是 GTX 型号，这表明它在客户中的受欢迎程度。大众汽车现已将成功的驾驶动力转移到 ID.3 GTX 和 ID.7 GTX Tourer 上，并针对每种情况进行了单独的技术设置。

大众汽车将推出两种后轮驱动 ID.3 GTX 车型。顶级车型是 ID.3 GTX Performance——一款活泼、紧凑的跑车。

ID.3 GTX 凭借其个性化的外观设计，在产品线中的所有其他型号中脱颖而出。GTX专用前保险杠采用菱形设计的全新独立黑色进气口，并在左右两侧配备了全新日间行车灯。

标配的 20 英寸 Skagen 合金轮毂也是新产品。许多 GTX 特有的功能可定制车辆内饰。凭借符合人体工学的设计，标配的高级运动座椅（织物和人造革）凸显了最强大的 ID.3 车型的运动特性。另一个经典的GTX设计元素：座椅和多功能方向盘上的红色装饰缝线。高品质的驾驶舱表面也是 GTX 特有的。更强大的 ID.3 GTX 性能配备 DCC 自适应底盘控制。

ID.7 GTX Tourer 作为产品线中最强大的型号首次亮相。与ID.4 GTX和ID.5 GTX一样，它具有双电机全轮驱动系统，可以平行驱动前轴与后轴。

ID.7 GTX Tourer 的前部与产品线中的其他型号不同，其独特的保险杠带有蜂窝状格栅和 GTX 特定的灯光图形（包括发光徽章）。与 ID.3 GTX 一样，所有黑色元素均具有高光泽表面。这还适用于 GTX 设计中的侧门槛和后保险杠的下部区域。与 ID.3 GTX 一样，ID.7 GTX Tourer 标配 20 英寸 Skagen 合金轮毂。

内饰经过精心设计，包括个性化座椅（前部加热）、靠背上带有穿孔 GTX 字样、座椅上的红色滚边、仪表板和车门装饰上的红色接缝以及 GTX 专用的多功能转向系统车轮带有红色装饰缝线。行李箱容量高达 1,714 升，与后轮驱动车型一样大。