阿维塔11千里智驾款正式上市，限时售价25.00万起。作为阿维塔11特别款车型，新车全系标配3激光雷达、华为高阶智能驾驶系统 ADS 2.0 、800V高压超充等一系列顶流配置，堪称“智驾卷王。

阿维塔 11 千里智驾款标配HI华为全栈智能汽车解决方案，搭载深度定制的鸿蒙座舱、华为高阶智能驾驶系统ADS 2.0两大智能王牌，成就“智能天花板”。新车入门即满配3激光雷达，相较同级1-2颗激光雷达，具备更广泛、更多维的探测范围；此外，阿维塔11在制动、转向等硬件做到了双冗余，单点失效时仍可确保高阶智驾系统的正常运转，呵护出行安全；搭配华为高阶智能驾驶系统ADS 2.0，实现高速-城区-泊车三大核心场景的全面覆盖，成就“智驾卷王”。此外，新车不依赖高精地图的智驾领航辅助现已同步开启，全面覆盖全国高速、国道、省道、乡道，全城主干道、辅路、支路，为用户带来“全国都能开，安全又好开”的智驾新体验。

得益于长安汽车、华为、宁德时代深度赋能的全新一代智能电动汽车技术平台CHN，阿维塔 11 千里智驾款全系标配宁德时代90度CTP三元锂电池，CLTC续航里程达630km，出行无忧；搭配800V高压超充平台，充电功率最高可达240kW，快充10分钟，增加续航里程约200km，不仅令城市日常通勤毫无压力，长途出行补能也非常高效，彻底告别里程及充电焦虑。

此外，阿维塔 11 千里智驾款搭载华为iTRACK开创性的智闭环架构，可以实现1秒万次超精细路况感知和1秒千次扭矩实时调节。同时，华为DriveONE基于自适应算法的“智调扭技术”将扭矩调节闭环速度提升了100倍，实现不同路况下的最佳动力输出模式，打造最佳驾驶感受。