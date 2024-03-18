北美宝马公司宣布将 Shell Recharge Solutions 作为第二家电动汽车提供商，让客户可以通过 My BMW 应用程序轻松访问Shell Recharge、ChargePoint、EVgo、EVConnect和Blink充电站。

BMW 驾驶员现在可以通过 My BMW 应用程序在所有附属地点查找、访问和充电，并通过该应用程序自动处理所有五个提供商的付款。通过这项新协议，BMW Charging 现在可以让电动汽车驾驶员轻松便捷地访问北美最大的充电网络之一，该网络在美国和加拿大拥有超过 100,000 个公共充电点。

壳牌充电解决方案的虚拟移动服务提供商 (vMSP) 不仅简化了 BMW 客户的充电体验，而且无需为每个充电提供商创建单独的帐户和使用单独的应用程序。通过“我的宝马”应用程序，客户现在可以享受Electrify America的免费充电以及壳牌充电解决方案遍布北美的多个供应商网络的优势。

宝马北美运营执行副总裁肖恩·巴格比 (Shaun Bugbee) 表示：“充电是为电动汽车车主创造积极客户体验的重要组成部分。” “作为一家高端汽车制造商，宝马的目标是为我们的客户创造优质的拥有体验，这意味着让充电过程尽可能简单便捷。”

Shell Recharge 是一种即用即付计划，因此注册非常简单；客户只需将信用卡添加到他们的帐户即可。在所有地点充电也很方便；将车停在充电站前，打开 My BMW 应用程序，单击“在此充电”，将显示特定充电站的所有相关信息，包括 Plug Share 提供的评分、评论和照片。

宝马目前的电动汽车阵容包括BMW i4 Gran Coupe、BMW i5轿车、BMW i7轿车以及BMW iX运动型多功能车。该公司还提供五款插电式混合动力电动车型，包括 BMW 330e 轿车、BMW 550e 轿车、BMW 750e 轿车、BMW X5 xDrive50e 运动型多功能车和 BMW XM。