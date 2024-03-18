宝马宣布即将推出另一款全电动概念车，名为 Vision Neue Klasse X。这款 SUV 车型是 2023 年 9 月推出的广受好评的Vision Neue Klasse 轿车的后续车型，为下一代车型提供了预览。 iX3 预计于 2025 年投产。

该概念的第一个官方预告片重点关注其仪表板。信息娱乐显示屏与早期的 Vision Neue Klasse 相似，而 BMW Panoramic Vision 平视显示屏位于挡风玻璃底部，靠近后视镜。然而，Vision Neue Klasse X 拥有独特的中控台、超薄空调通风口、重新设计的方向盘以及白色和橙色混合的新鲜配色方案。

Vision Neue Klasse X 的量产版预计将取代全电动 BMW iX3，而不同的车型将接替燃油动力的X3。这款零排放 SUV 将基于 Neue Klasse 架构打造，并将引入采用 800 伏技术的第六代 BMW eDrive 系统。下一代锂离子电池预计会更小、更轻，续航里程可达 800 公里（500 英里），充电速度提高 30%。

宝马尚未透露 Vision Neue Klasse X 的首发日期。不过，宝马设计主管 Domagoj Dukec 在他的个人 Instagram 帐户上分享了官方预告片，并表示：“迫不及待地想向您展示这个！只剩几天了！” 这表明该概念可能会在定于 2024 年 3 月 21 日举行的宝马集团年会上公布。