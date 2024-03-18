根据 data.ai 发布的 2024 年 2月海外新应用下载榜，本期共有 12 款新游戏应用，6 款新非游戏应用下载量突破 100 万。榜单第一名分别是PvE射击游戏 Nextbot In Backrooms Shooter 2，以及个性化工具 Funny Emoji。

以下为详细内容：

点点互动推出轻量级派对游戏

俄罗斯休闲游戏发行商Ducky于 2 月推出其PvE射击游戏续作 Nextbot In Backrooms Shooter 2，并在俄罗斯、墨西哥、印度、巴西等新兴市场走红。游戏以近 290 万全球下载量登顶新游下载榜。榜单第 2 名为 Clash Guys: Hit the Ball。游戏由点点互动发行，是一款轻量级的派对吃鸡游戏：玩家在竞技场中，通过击打移动的球体命中对手造成淘汰赢得最终胜利，截至目前已收获超 240 万用户下载。

超休闲游戏再次成为本期新游主力军。下载量前十的新游中，有 5 款属于该品类，包括 Crazy Parking: 3D Car Driving（超休闲益智）、Left or right: Magic Dress up（超休闲模拟）、Silly Sandwich Dash（超休闲模拟）、Toilet Laboratory!（超休闲动作）以及 Grand Auto Sandbox（超休闲射击）。榜单中两款 RPG 手游均由中国发行商发行，分别是露珠游戏 Land Arcana 和 EFUN 다크삼국。前者为一款二次元MMORPG手游，在拯救阿卡纳大陆的故事背景下，游戏包含了探索、养成、战斗、社交等多个元素，并通过开局送 1200 扭蛋连抽的宣传，快速在日本市场积累了人气，下载量突破 120 万。后者在韩国市场推出，是一款另类三国主题的MMORPG，目前在韩国已获得近 120 万下载量。

其余排名详情请参考榜单图片。

应用方面，本期海外新上架应用共 6 款，分别是 Funny Emoji（个性化工具）、Spatial Touch（手势控制工具）、Google Gemini（AI聊天机器人）、AR Drawing Sketch & Art Trace（AR绘画工具）、VisionTunnel（VPN服务与网络加速器）以及 Tips: Happy Mod apps & Games（应用管理工具）。其中，Google Gemini 是 Google 推出的一款 AI 助手，用户可以使用该应用帮助写作、学习、图片生成、图片识别，以及对其他 Google 产品的辅助使用。尽管应用目前仅支持美国安卓平台，但已收获 120 万用户下载，也预示着移动 AI 聊天机器人领域又一强者入局。

国内资讯

本期国内共有超 26 款新游上架 iOS App Store，其中下载量排名前三的游戏分别为最强祖师、荒野迷城以及消消英雄。修仙一直是国内经久不衰的游戏主题，本期新上架的最强祖师将国风修仙与休闲放置相结合，依旧围绕着入门、种田、炼丹、寻宝和修炼等典型同类玩法进行设计。可爱又不是很肝的游戏体验使得游戏成为 2 月唯一一款下载量突破 100 万的新游。下载榜第 2 名荒野迷城为一款末日题材SLG游戏，游戏图标不禁让人联想到另一款畅销手游 Plague Inc ，游戏上架三周已获得近 90 万下载量。消消英雄则是一款典型融合三消玩法的策略RPG手游，除此以外，游戏还引入了英雄卡牌、元素力量以及国家阵营等要素，使得策略性更加丰富。data.ai 数据显示，消消英雄在国内iOS平台下载量约为 80 万。

新发行游戏下载量第 4 至 10 位分别为零界战线：咒术领域（团队战斗RPG）、二之国：交错世界（MMORPG）、来个大西瓜（超休闲动作）、矩阵临界:失控边缘（团队战斗RPG）、雷索纳斯（团队战斗RPG）、插花消除（块消）以及奥赛斯战纪（放置RPG）。

应用方面，本期共 18 款应用上架 iOS App Store，下载量前三依次为掌上无畏契约（游戏服务）、超级找茬王（娱乐）以及互传~一键换机备份助手（文件管理）。AI 热度驱动新应用诞生，包括 AI 智能换脸应用美映、AI 艺术生成应用 Sora AI: AI Photo Generator 以及美趣AI 。三款应用合计已产生超 20 万下载。