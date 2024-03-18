马斯克旗下 AI 初创企业 xAI 今天发布新闻稿，宣布正在开源 3140 亿参数的混合专家模型 Grok-1，该模型遵循 Apache 2.0 协议开放模型权重和架构，号称是“迄今为止全球参数量最大的开源大语言模型”。

就在本月，马斯克宣布起诉 OpenAI 及其 CEO 阿尔特曼，声称 OpenAI 及其 CEO 阿尔特曼违背了公司成立的协议，该协议旨在推动 AI 技术朝着造福人类而非牟利的方向推进。

马斯克对 OpenAI 提出了包括违反合同、违反信托义务和不公平商业行为在内的索赔，并要求该公司恢复开源。

此次马斯克宣布开源自家的 Grok，似乎想要“身体力行”敦促 OpenAI 恢复开源。马斯克曾在诉状中称，“OpenAI Inc. 已经转变成了全球最大科技公司微软的‘事实上的’闭源子公司。在其新的董事会的领导下，它不仅仅是在开发，而且实际上正在完善一种通用人工智能（AGI），以最大化微软的利润，而不是为了造福人类。”

据此前报道，马斯克曾在 X 平台发文称，如果 OpenAI 同意将名称改为“ClosedAI”，他就撤销针对 OpenAI 的诉讼。马斯克进一步批评 OpenAI，称该组织需要放弃“虚伪的幌子”。