据悉，苹果和三星均在研发可通过智能手表进行无创血糖检测的技术，这将利好全球超过两亿依赖胰岛素的糖尿病患者。目前，这类患者在每次进餐前都需要进行指尖采血测试，才能确定所需的胰岛素剂量，既痛苦又昂贵。

现有的血糖监测方法需要患者使用被称为刺血针的小型针头刺破指尖取血，然后将血液滴到插入血糖仪的试纸上，血糖仪会计算出血糖水平。如果注射胰岛素过量，患者可能会出现低血糖症 (hypoglycemia)，表现为意识混乱甚至昏迷。

另一方面，如果摄入过多的食物却没有摄取足够的胰岛素，则会随着时间的推移严重损害器官，导致失明、肾病、听力丧失、神经损伤等一系列并发症。因此，对于依赖胰岛素的糖尿病患者来说，每次饭前准确控制胰岛素剂量至关重要。

虽然距离在 Apple Watch 或 Galaxy Watch 上实现无创血糖监测的技术还需数年时间，但相关研发正在取得进展。相信不久的将来，依赖胰岛素的糖尿病患者就可以通过手表上的传感器持续监测血糖水平，大大减轻他们的负担。

另一项备受期待的功能可能会出现在苹果即将发布的 Apple Watch Series 10 中。彭博社记者 Mark Gurman 在其最新一期 Power On 通讯中提到，“所有迹象都表明新款 Apple Watch 将在今年秋季加入血压监测功能。” 他说，这项功能无法通过软件更新添加到旧款手表上，这暗示着新一代 Apple Watch 将加入全新传感器来实现这一功能。

去年 12 月，Gurman 曾透露，苹果计划的第一代血压监测功能将能够在用户血压过高时发出提醒，并建议用户预约医生检查。未来，随着传感器的升级，Apple Watch 将能够为用户提供更准确的血压读数，而不仅仅是简单的提醒。

目前市面上已经存在一些宣称可以监测血压的智能手表，但这类手表通常在表带上加入了充气袖带，需要佩戴者将袖带完美贴合手腕才能获得读数。例如华为 Watch D 就通过充气袖带的方式测量血压，可以根据中国标准提供医疗级血压读数。

如果 Gurman 的消息准确，那么苹果如何将充气袖带融入 Apple Watch 的设计将是一大看点。新款 Apple Watch Series 10 预计将在 9 月份发布。