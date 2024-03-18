比亚迪海洋网大五座超混SUV护卫舰07荣耀版震撼上市，共推出五款车型，价格范围涵盖17.98万元至25.98万元。此次升级亮点纷呈，护卫舰07荣耀版不仅新增贝壳白内饰，更将车机系统升级至智能座舱高阶版-DiLink 100，显著提升内外颜值与智能化水平。同时，全系标配6kW VTOL移动电站、10.25英寸全液晶仪表、50W手机无线充电等核心配置，更提供全系可享的7kW壁挂充电盒及免费安装服务，全面升级用户驾驶体验。

智能座舱作为此次护卫舰07荣耀版配置升级的重中之重，全车系均升级为智能座舱高阶版——DiLink 100。新系统搭载了定制化的高性能高通骁龙8核处理器，采用先进的6nm制程技术，CPU算力得到显著提升，高达136K DMIPS。此外，更内置了5G基带，在算力、性能以及功能性等多个方面均实现了全面升级。这一系列的改进，将为用户带来更加智能、更加迅捷的使用体验，让每一次驾驶都充满科技魅力。

智能座舱高阶版——DiLink 100独具匠心地引入了ONE ID功能，凭借人脸ID智能识别技术，能够精准地识别用户身份，并自动同步个性化的车辆座舱设置。同时，该功能还能与第三方生态无缝衔接，实现无感登入登出，为用户打造专属且独特的驾乘体验。 此次升级还新增了三大场景模式，无论是午间小憩的悠闲时光，还是户外露营的惬意时刻，亦或是车内有宝宝需要特别关照的情境，用户都能通过一键操作，轻松切换至专属、舒适或安全的车内空间模式，既方便又快捷，为每一次出行增添更多舒适与便捷。

全新升级的全场景智能语音功能，在原有的可见即可说、20秒连续对话、四音区唤醒以及媲美真人的AI声音等强大功能基础上，更进一步新增了音区锁定和即时打断等实用特性，让用户在驾驶过程中能够享受到更加流畅、高效的语音交互体验。同时，我们还对3D控车、地图和动态壁纸双桌面、空调三指无界速调等细节进行了深度优化，使得用户的操作更加智能、快捷且安全。这些升级和改进，无疑将为用户带来更加出色的使用体验，让每一次驾驶都充满愉悦与便捷。

在内饰设计方面，护卫舰07荣耀版不仅在原有的云雾灰配色上保持了经典与稳重，更在此基础上创新性地推出了贝壳白配色。这种白色主基调的内饰风格，简洁而大气，将极致的纯净与优雅完美融合，为用户营造出一种清新脱俗的驾乘环境。贝壳白的加入，不仅丰富了内饰的色彩选择，更能够满足不同用户的个性化需求，让每一位车主都能找到属于自己的独特驾乘体验。

在配置方面，护卫舰07荣耀版可谓是诚意满满。全系标配的10.25英寸全液晶仪表，不仅提升了驾驶信息的可读性，更为车厢增添了一抹科技感。同时，为了满足现代人对移动设备的充电需求，手机无线充电功率全系提升至50W，让充电更高效、更便捷。 备受用户赞誉的户外露营神器——VTOL移动电站，此次也进行了全面升级，放电功率全系提升至6kW，无论是户外烹饪、照明还是其他用电需求，都能轻松应对，让户外用电更加无忧。 此外，为了给用户带来更加便捷的出行体验，护卫舰07荣耀版还全系标配了原厂ETC，省去了用户后续加装的繁琐步骤。更值得一提的是，此次升级还包含了全系可享的7kW壁挂充电盒及免费安装权益，不仅提升了家庭充电的速度，更让用户在充电过程中省去了诸多烦恼，真正实现了充电无忧。

在DM-i/DM-p超级混动技术的卓越表现下，护卫舰07荣耀版展现出令人瞩目的性能。它拥有最高可达205km的纯电续航里程（按NEDC工况计算），足以轻松应对一周的通勤需求，为用户带来无忧的纯电驾驶体验。同时，其亏电油耗更是低至惊人的5.3L/100km，极大地降低了用车成本，让每一次出行都更加经济高效。 更令人振奋的是，满油满电状态下，护卫舰07荣耀版可拥有超过1200公里的综合续航里程，无论是城市通勤还是长途旅行，都能让用户从容应对，畅享无忧的驾驶乐趣。这一特性真正实现了通勤可纯电、远行亦从容的全场景出行自由，让用户的每一次出行都充满自信与期待。

护卫舰07荣耀版全系标配FSD频率可变阻尼减振器和后四连杆独立悬架，这一组合为用户带来了卓越的底盘质感，驾驶起来稳定而流畅。结合大五座舒享空间的设计，每一位家庭成员都能享受到宽敞而舒适的出行体验。