VinFast的2024故事还在继续。

动点出海获悉，越南超级巨头Vingroup掌门人、VinFast创始人兼首席执行官Phạm Nhật Vượng（音译为“范日旺”，曾在15年时以24.3万亿越南盾身家成为越南首富，并维持这一身份至今）已于近日在当地创立了一家名为V-Green的充电站公司。根据声明，V-Green身上将承载起双重使命，即：投资开发充电基础设施系统并优先支持VinFast车辆，以及推动提升越南的电动汽车充电站密度。

据介绍，V-Green是从VinFast的充电站开发部门分拆而来，由范日旺持有90%的多数股权。据透露，V-Green将作为全球合作伙伴开展业务，主导搭建出一个全面的充电网络生态。

此外，声明也强调，这一分拆战略将使V-Green能够独立于VinFast、专注基础设施投资，并使自身优先考虑市场扩张和可持续发展。而为了实现其发展绿色生态和促进电动汽车转型的目标，V-Green也将会寻求通过更加优惠的利率来获取和调动资本。据悉，这些资本将会推动VinFast向国际市场快速扩张。

在具体落地层面，V-Green称，在初始阶段，公司将会直接寻找土地用地和合作伙伴，在全球主要市场建立和扩展其充电网络（V-Green将在越南负责运营和管理VinFast的现有充电网络）。另一方面，V-Green还将与其他充电公司合作，为VinFast电动车车主提供充电服务。

V-Green表示，未来两年内，公司会额外投资10万亿越南盾（约合29亿人民币），用于建设新站，以及升级和完善现有充电网络。

展望未来，该公司也指出，V-Green的目标是在全越南范围内建立充电站——尽管并未透露具体规划数目，V-Green称，与VinFast的最初计划相比，其基础设施投资增加了三倍。并且，“经过大约五年的运营后，根据每个市场和实际融资能力，V-Green可能会考虑将充电服务扩展到VinFast之外的其他电动汽车制造商。”

作为背景，不久前，VinFast董事长Le Thi Thu Thuy对外讲到，在接下来的新一年中，公司希望对外交付10万辆电动汽车。她表示，VinFast已经在美国和印尼等主要市场看到了积极迹象——今年，VinFast将在全球范围内扩张。而作为这一目标的承载，其中，越南将会承载其一半的交付量。

值得一提的是，去年早些时候（3月份），范日旺在越南成立了一家名为Green and Smart Mobility Joint Stock Company（GSM）的公司实体，以此致力于通过VinFast的电动汽车和踏板车为外界提供车辆租赁和出租车服务。而在去年9月份VinFast对SEC提交的一份文件中，该公司表示，作为其B2B战略的一部分，公司也将继续同汽车租赁公司和出租车公司展开合作，从而让更多群体接触到其产品的乘驾体验。并且VinFast也指出，未来，GSM也计划将其服务扩展到VinFast所进入的主要国际市场。

据悉，今年期间，VinFast计划在全球范围内至少扩展到50个国家和地区。而据Top Gear的一份报道指出，这个名为VinFast的剧本将会承担起范日旺100亿美元的投入。